Vụ cháy nhà ở Trung Kính: Thủ tướng ra công điện hỏa tốc, chia buồn với gia đình người bị nạn

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Luật Phòng cháy và chữa cháy....

Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý rà soát lại các quy định của pháp luật và điều kiện về phòng cháy, chữa cháy liên quan đến việc kinh doanh, cho thuê trọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7.