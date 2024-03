Vụ cháy 200 xe máy ở trụ sở công an: Lập hội đồng thẩm định giá trị từng xe

Người dân có thiệt hại về xe máy bị tạm giữ sẽ được Công an huyện Tánh Linh hướng dẫn các thủ tục theo quy định pháp luật để làm hồ sơ nhận đền bù.

Liên quan vụ cháy này, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Công an tỉnh xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, mở đợt tổng rà soát việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở công an cấp huyện, nhất là các nhà tạm giữ tang vật phương tiện để có biện pháp chấn chỉnh, đảm bảo an toàn, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Qua đánh giá sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng (chỉ tính riêng xe máy), chưa kể một loạt công trình phụ cận, đường dây điện truyền tải thông tin hư hại.