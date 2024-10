Vụ bé gái 5 tuổi bị mẹ bạo hành: Chia sẻ đau lòng của người cha khi thấy thi thể con

Anh Huỳnh Trung Hiếu, cha bé gái đã tử vong đã có những chia sẻ với Báo Người Lao Động. Chiều 23-10, liên quan thông tin "Bé gái 5 tuổi bị bạo hành ở quận 4, TP HCM", Huỳnh Trung Hiếu (cha ruột bé H.T.A) đã cho biết thêm thông tin. Hình ảnh, thông tin bé H.T.A xuất hiện trên mạng xã hội. Theo anh Hiếu, đến nay anh với vợ đã ly hôn gần 5 năm. Anh và vợ có 3 con gái, bé đầu tên H. (7 tuổi), bé A. ( sinh ngày 10-1-2019) và con gái út (sinh cuối năm 2019). Lúc chưa ly hôn, bé H. sống cùng vợ chồng anh, A. sinh ra thì được gửi cho người dì ở quận Bình Tân (TP HCM). Sau đó, vợ chồng anh có thêm con út, được đưa về quê ở tỉnh Bến Tre sống cùng bà nội. Sau dịch Covid-19, A. cũng được đưa về quê sống cùng bà nội. A. và em gái được cho đi học ở Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ ở quê. Cuối năm 2023, mẹ A. có gọi điện về Bến Tre tỏ ra hối hận vì trước đây có đánh đập A., xin cơ hội được chăm sóc, lo lắng cho bé A., chuộc lại lỗi lầm. "Khi nhận thi thể con, tôi không thể tưởng tượng được vì sao mẹ nó đã làm vậy. Đau lòng lắm!" – anh Hiếu nói. Cũng theo anh Hiếu, từ thông tin công an cung cấp, anh lên TP HCM để đem thi thể con về chôn cất nhưng mẹ bé A. không cho, nói nguyện vọng là hỏa thiêu và đưa A. vào nhà thờ ở TP HCM. Như Báo Người Lao Động thông tin Công an quận 4 đang tạm giữ hình sự bà Trần Thị Kim Giàu (33 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về tội hành hạ con. Trước đó, 5 giờ ngày 13-10, bà Giàu đến Công an phường 9, quận 4 trình báo con gái bà là H.T.A. (5 tuổi) đã tử vong khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quận 4 rạng sáng cùng ngày. Bà Giàu cho biết khoảng 2 giờ, bà cùng ngủ với con gái lớn là H. (7 tuổi) thì H. nói đói bụng nên bà lấy sữa cho H. uống. Bà đi xuống nhà thì thấy A. nằm ở bậc cầu thang. Bà gọi con nhưng không nghe trả lời, thấy tay chân con lạnh nên lấy dầu xoa rồi đưa A. đi cấp cứu nhưng bác sĩ thông báo A. đã tử vong. Bước đầu công an xác định bà Giàu thường xuyên dùng tay, muỗng múc canh, đũa gỗ,... đánh vào các vùng mặt, chân, tay, hông, lưng và đổ nước nóng vào chân, đánh cháu A. gây thương tích. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy A. có nhiều thương tích. Trưa 23-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biếttài liệu giải phẫu tử thi cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé A. là do sặc đường thở. Trước đó A. có ăn tối.

Sáng 22-10, Báo Người Lao Động điện tử có đăng thông tin truy vết mạng xã hội về nội dung "TP HCM: Xôn xao thông tin mẹ bạo hành con ở quận 4". Theo đó, thông tin từ một tài khoản trên mạng xã hội tên Huỳnh Trung Hiếu cho thấy anh và vợ ly hôn. Khoảng 1 năm nay, con gái anh sống cùng mẹ, dù nhiều lần muốn gặp con nhưng anh không được gặp. Thời gian này, con gái anh bị đối xử tệ bạc rồi bị mẹ hành hạ đến chết. Phóng viên tìm hiểu thì sự việc nơi anh Hiếu kể ở phường 9, quận 4, TP HCM. Bé gái được nhắc tên H.T.A (5 tuổi), đã mất ngày 13-10-2024. Trong 2 ngày 21 và ngày 22-10, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ các cơ quan chức năng quận 4; tìm đến căn nhà nơi bé gái và gia đình sinh sống để xác minh thông tin. Đến chiều tối ngày 22-10, Cơ quan Công an quận 4 cho biết đã tạm giữ hình sự bà Trần Thị Kim Giàu (33 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về tội hành hạ con.