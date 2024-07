Vụ bé 11 tuổi bị mẹ và nhân tình đánh đập: Bắt tạm giam một đối tượng

Chiều 1/7, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Xuân Hùng (42 tuổi, trú xã Phượng Lâu, TP Việt Trì) về hành vi Cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Lê Xuân Hùng. (Ảnh: Công an Phú Thọ)