Vụ 3 cựu công an 'bắn nhầm' dê có dấu hiệu tội phạm

Qua báo cáo, xác minh ban đầu của Công an huyện Mỹ Đức, 2 con dê trên của gia đình anh Nguyễn Văn X. (người địa phương) chăn thả tại khu vực công cộng thuộc núi Mào Gà.

Theo báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức, khoảng 12h ngày 26/6, Đại úy Nguyễn Văn Nhân (SN 1992; quê Ứng Hòa, Hà Nội), Thượng uý Bùi Đinh Việt (SN 1984, quê Mỹ Đức, Hà Nội) và Thượng uý Bùi Tiến Tùng (SN 1994, quê Mỹ Đức), mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Ba người này đều là cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, đi xe ô tô BKS 30G - 57928 (xe Bùi Tiến Tùng).

Ngày 27/6, Giám đốc Công an TP Hà Nội ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ trên. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an thành phố ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trộm cắp tài sản, quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng để điều tra, xử lý.

Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mỹ Đức ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 3 cựu cán bộ công an liên quan vụ bắn chết 2 con dê của người dân.

Minh Tuệ