Volvo XC90 đã vượt qua các bài đánh giá an toàn thế nào để cứu sống tài xế?

Ngoài ra, IIHS còn có thêm 2 bài kiểm tra khác về phòng ngừa va chạm trực diện, 1 bài kiểm tra đèn pha, 1 bài kiểm tra dây đai an toàn và 1 bài kiểm tra về sử dụng ghế trẻ em trên xe.

Theo quy trình đánh giá của IIHS, các xe đều phải trải qua nội dung đánh giá quan trọng đầu tiên là thử nghiệm va chạm trực diện. Ở nội dung này, có 4 bài thử độ an toàn của xe gồm: Đâm phía trước lệch ít bên trái, đâm phía trước lệnh nhiều bên trái (theo cách cũ), đâm phía trước lệnh nhiều bên trái (theo cách mới) và đâm ngang hông (theo cách mới).

Năm 2021, Volvo cũng trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên có toàn bộ dải sản phẩm được xếp hạng an toàn cao nhất tại Mỹ. Trong đó, mẫu xe SUV hạng sang đầu bảng Volvo XC90 đã có 4 năm liên tiếp (2021-2024) nằm trong danh sách những mẫu xe đạt điểm an toàn cao nhất Top Safety Pick+ của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) của Mỹ.

Volvo được xem là hãng xe gắn liền với danh hiệu an toàn nhất

Đối với bài thử nghiệm va đập trực diện, xe sẽ di chuyển thẳng về phía vật cản cứng ở tốc độ 64 km/h. Với bài kiểm tra va chạm bên hông, một vật thể có hình dạng xe SUV nặng 1,5 tấn sẽ lao tới va chạm bên phía người lái ở tốc độ 50 km/h. Với Volvo XC90 đời 2021-2024, chiếc SUV hạng sang này đều đạt kết quả chấm điểm là Tốt (Good - mức chấm cao nhất của IIHS) ở tất cả bài thử.

Trong tất cả các bài thử nghiệm xe, đánh giá về đèn pha của IIHS nổi tiếng là khó vượt qua nhất thì Volvo XC90 cũng được xếp hạng Khá (Acceptable). Bài kiểm tra về dây đai an toàn được đánh giá tổng thể ở mức Tốt (Good). Các bài kiểm tra phòng ngừa va chạm trực diện của Volvo XC90 cũng đạt kết quả từ Nâng cao (Advanced) cho tới Vượt trội (Superior).

Không chỉ có vậy, hai cơ quan đánh giá xếp hạng an toàn xe uy tín trên thế giới gồm Cục An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) của Mỹ và Chương trình Đánh giá xe mới châu Âu (Euro NCAP) đều đánh giá cao khả năng an toàn của Volvo XC90 trong các bài thử nghiệm va chạm.

Hạng mục điểm chấm cho Volvo XC90 thế hệ hiện tại của NHTSA tại Bắc Mỹ và Euro NCAP tại châu Âu. Ảnh: Wikipedia

Trong đó, tiêu chí đánh giá xe của NHTSA có 3 nội dung quan trọng là thử nghiệm va chạm trực diện, thử nghiệm va chạm hai bên, thử nghiệm an toàn khi lật xe. Các phiên bản của Volvo XC90 được sản xuất từ 2016-2024 đều đạt kết quả chấm điểm 5 sao cho 2 nội dung đầu. Chỉ riêng bài kiểm tra về an toàn lật xe đạt 4 sao. Tuy nhiên, xếp hạng an toàn tổng thể, mẫu xe này của Volvo vẫn giành 5 sao. Theo NHTSA, mức 5 sao có nghĩa là nguy cơ chấn thương nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn trên mẫu xe là 10% hoặc ít hơn.