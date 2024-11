Vợ bị chồng vu oan với cái lý "tiền nhiều để làm gì"

Những lời phàn nàn, trách móc của chồng chị cũng gắng gượng bỏ qua vì nghĩ rằng dần dần anh sẽ hiểu nhưng đến việc anh nghi oan, gây sự với hàng xóm khiến chị thực sự không chịu đựng được nữa. Giọng người phụ nữ rất buồn, cảm nhận được sự thất vọng, vượt quá sức chịu đựng của chị ấy. Chị kể, hai vợ chồng chị ấy là bạn học cùng cấp 3. Hồi đi học, hai đứa cũng có quan tâm đến nhau. Nhưng tình cảm tuổi học trò nhanh chóng bị thời gian xoá nhoà khi anh thì đi bộ đội, còn chị đi lao động xuất khẩu. Ra quân, anh được cho đi học nghề và trở về quê mở một cửa hàng bán và sửa chữa điện thoại. Anh lấy vợ. Nhưng họ chưa kịp có con thì đã chia tay nhau. Lúc đó chị kết thúc 2 đợt lao động ở nước ngoài sau gần 6 năm và quyết định trở về nhà lập nghiệp. Chị cùng với vợ chồng anh trai mở một cửa hàng đồ điện dân dụng. Mua may, bán đắt, cửa hàng của chị trở thành một đại lý lớn của nhiều thương hiệu uy tín. Trong lần họp lớp năm đó, hai người được bạn bè "đẩy thuyền", cảm thấy như trở lại tuổi học trò với những rung động đầu đời trong sáng. Họ nhanh chóng thành cặp. Bố mẹ chị tuy không hài lòng việc chị "bập vào" người đã qua một đời vợ nhưng vốn quý anh từ hồi đi học, giờ lại thấy anh chí thú làm ăn, kinh tế ổn định nên cũng xuôi ngay. Họ tổ chức đám cưới sau 8 tháng yêu nhau. Năm đầu tiên họ chung sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Chị làm cùng với anh trai nên được anh gánh đỡ, chị luôn chủ động thời gian về lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng để giúp em gái độc lập, người anh đã giúp chị mở một cửa hàng mới ngay chợ huyện. Cũng từ đó, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Làm chủ cửa hàng chị phải đi gặp gỡ các công ty, nhà thầu để tiếp thị và ký kết hợp đồng, việc nhà cũng vì thế mà không thể lo liệu được như trước đây, khiến anh nổi máu ghen. Anh ghen với tất cả những người mà chị giao tiếp trong công việc, từ trợ lý đến giám đốc. Anh thường cằn nhằn rằng, phụ nữ mà không chu toàn việc nhà. Làm chủ cửa hàng chị phải thuê mấy nhân công, người làm mảng vận chuyển, người làm marketing, người bán hàng tại chỗ, anh bảo chị đốt tiền, thích thuê nhiều nhân công nam để được chiều chuộng, tung hô… Ảnh minh họa Anh lập luận, tiền nhiều để làm gì nếu suốt ngày vợ đi với hết người đàn ông này đến đàn ông khác, chả lo quán xuyến nhà cửa, chồng về nhà bếp núc lạnh tanh. Những lời phàn nàn, trách móc của chồng chị cũng gắng gượng bỏ qua vì nghĩ rằng dần dần anh sẽ hiểu nhưng đến việc anh nghi oan, gây sự với hàng xóm khiến chị thực sự không chịu đựng được nữa. Đó là vào một ngày mưa to, xe ô tô của cửa hàng phải đi chuyển hàng, có anh hàng xóm ra mua ổ cắm tiện xe cho chị về luôn. Thế mà anh dám sang nhà họ kiện cáo rằng anh ta cặp bồ với vợ anh, còn đón đưa nhau công khai. Chị chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Lúc này, chị hiểu ra tại sao vợ trước của anh lại chia tay sớm như thế. Sống với người chồng đa nghi, hay ghen thực sự khiến cho người vợ vô cùng căng thẳng, áp lực, dễ đánh mất mọi thiện cảm và cảm xúc. Chị cũng muốn ly hôn với anh. Thanh Tâm hiểu những gì chị đang trải qua. Cảm giác bị chồng nghi ngờ, ghen tuông vô cớ và những lời nói xúc phạm chắc hẳn đã khiến chị rất đau lòng và mệt mỏi. Thực tế, chị cũng cảm nhận được những hậu quả của việc kiểm soát, ghen tuông của chồng. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, khiến chị căng thẳng, lo lắng, xấu hổ, có thể sẽ còn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe tâm lý cho chị, có thể khiến chị không thể tập trung vào công việc. Điều này cũng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cả hai vợ chồng và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các mối quan hệ khác trong gia đình. Thanh Tâm chia sẻ với chị, việc chị muốn ly hôn là một quyết định không hề dễ dàng, nhưng chị có thể cố gắng khắc phục xem tình trạng có được cải thiện không? Sau khi anh ấy có sự "chuyển biến về nhận thức" thì cũng còn phải xem chất lượng cuộc sống hôn nhân thế nào. Việc kinh doanh đòi hỏi chị phải giao tiếp với nhiều người. Điều này khiến chồng chị cảm thấy bất an. Chị xem có thể kéo anh cùng tham gia ở một số công việc giao tế, tìm người thân về cùng làm để họ thực hiện các phần việc gặp gỡ khách hàng, tìm thuê những nhân công có kinh nghiệm, tuổi cao hơn. Chị cũng tìm hiểu thêm xem có gì trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, những tổn thương trong cuộc hôn nhân trước thế nào khiến chồng chị trở nên đa nghi và khó tin tưởng chị, từ đó có thể có những hỗ trợ tâm lý tốt hơn cho anh. Anh chị cũng nên thống nhất với nhau về ứng xử vợ chồng, những giới hạn không được vượt qua đảm bảo vợ chồng tôn trọng, tin tưởng nhau. Thanh Tâm mong chị sớm vượt qua khó khăn và tìm lại được hạnh phúc! Theo Phụ nữ Việt Nam