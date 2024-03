VNDIRECT dự kiến thông luồng giao dịch với các Sở giao dịch trong ngày 28/3

Trước đó, VNDIRECT đã khôi phục hoàn toàn luồng dữ liệu lớn với thông tin của khách hàng được đảm bảo từ ngày 27/3.

Đối diện với sự kiện này, VNDIRECT nhận thức việc gián đoạn giao dịch đã và đang có ảnh hưởng tới khách hàng với những lo ngại về tính an toàn cho tài khoản của mình. Đại diện VNDIRECT khẳng định, toàn bộ thông tin của khách hàng đều được bảo đảm an toàn và bảo mật do tin tặc không xâm nhập được vào hệ thống dữ liệu và tất cả dữ liệu khách hàng của hệ thống đều đã được tiến hành lưu trữ trên Cloud.

Song song với việc khắc phục sự cố công nghệ, công ty này đang dự thảo các chính sách mới để chia sẻ và bù đắp với những bất tiện mà khách hàng gặp phải trong những ngày không thể giao dịch.