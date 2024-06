Vietnam Post cơ bản đã hoạt động trở lại bình thường sau tấn công ransomware

Với sự hỗ trợ kịp thời và tích cực của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), Tập đoàn Công nghệ CMC, Công ty FPT-IS và các đối tác công nghệ, cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư công nghệ, Bưu điện Việt Nam đã cô lập sự cố, bảo vệ dữ liệu, từng bước phục dựng hệ thống song song với việc điều tra, phân tích chuyên sâu nguyên nhân.