Việt Nam-Philippines nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN với an ninh khu vực

Bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông

Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy cam kết và thực thi tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Về phương hướng, hai bên thống nhất tiếp tục nỗ lực đưa hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Trong đó, trọng tâm là tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đặc biệt là các cơ chế tham vấn; Đối thoại chính sách quốc phòng; tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất giữa các quân, binh chủng hai nước; đẩy mạnh hợp tác đào tạo; chú trọng hợp tác về hậu cần; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như quân y, cứu hộ cứu nạn, công nghiệp quốc phòng; tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.