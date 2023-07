Việt Nam nêu quan điểm sau 7 năm phán quyết Biển Đông

Ông Miller kêu gọi Bắc Kinh "chấm dứt việc can thiệp vào quyền chủ quyền của các quốc gia trong việc thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên, đồng thời chấm dứt sự can thiệp vào quyền tự do hàng hải và hàng không của các quốc gia hoạt động hợp pháp trong khu vực".

Nhân dịp 7 năm phán quyết được đưa ra, phía Philippines tuyên bố đây là điều không thể tranh cãi cũng như không thể thỏa hiệp. Manila đồng thời khẳng định sẽ bác bỏ những nỗ lực làm suy yếu hiệu lực pháp lý của phán quyết theo luật pháp quốc tế.