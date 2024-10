Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự do đầu tiên với một nước Ả rập

Lễ ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam và UAE. Đây là Hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam với một nước Ả rập. Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum chiều 28/10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Chia sẻ về những thành tựu quan trọng của Việt Nam, Thủ tướng cho biết trong lĩnh vực kinh tế, GDP cả nước tăng gần 5 lần từ mức khoảng 100 tỷ USD lên khoảng 480 tỷ USD năm 2024, nếu tăng trưởng kinh tế đạt 7%. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Ảnh: Đoàn Bắc). Chúc mừng Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực, Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE đồng thời chia sẻ mong muốn sớm quay lại thăm Việt Nam để chứng kiến những thành tựu phát triển và đổi mới. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) - Hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam với một nước Ả rập. Đây cũng là Hiệp định thương mại tự do có thời gian đàm phán nhanh nhất của Việt Nam, thể hiện sự quyết tâm cao độ của lãnh đạo cũng như bộ, ngành hai nước, nhằm tạo đột phá trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước. Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết Hiệp định CEPA, hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam với một nước Ả rập (Ảnh: Đoàn Bắc). Đặc biệt, sự kiện này cũng mở ra con đường có ‎ý nghĩa lịch sử cho Việt Nam tiến sâu vào thị trường Trung Đông. Với các nội dung đàm phán toàn diện, Hiệp định CEPA hứa hẹn mang lại lợi ích cân bằng cho cả Việt Nam và UAE, phù hợp với mong muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực của hai nước. 5 trọng tâm hợp tác Trên tinh thần "đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong sách lược, đồng lòng trong phối hợp, quyết liệt trong triển khai", hai Thủ tướng đã thảo luận và thống nhất 5 trọng tâm hợp tác thời gian tới. Một là tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tạo tin cậy chính trị hơn nữa; thành lập các nhóm công tác chung nhằm triển khai thực chất quan hệ Đối tác Toàn diện. Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Ảnh: Đoàn Bắc). Hai là triển khai hiệu quả Hiệp định CEPA để tạo đột phá cho trao đổi thương mại, mở cửa thị trường, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương trên 10 tỷ USD trong thời gian tới; khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh lẫn nhau. Ba là tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp UAE đầu tư nhiều hơn vào những lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm và UAE có thế mạnh như hạ tầng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tài chính số và đặc biệt về trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật… Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE về những thành tựu quan trọng của Việt Nam (Ảnh: Đoàn Bắc). Bốn là đẩy mạnh hợp tác về giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ chỉ đạo mở đường bay thẳng từ Việt Nam - UAE để tạo điều kiện hơn nữa cho nhân dân hai nước tăng cường tham quan, hiểu biết lẫn nhau. Năm là tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, trong bối cảnh cả hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung về những vấn đề khu vực và quốc tế. Tuyên bố ký kết 6 văn kiện hợp tác Việt Nam - UAE Bên cạnh việc chứng kiến Lễ ký Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE đã chứng kiến lễ tuyên bố ký kết 6 văn kiện khác. Những văn kiện này gồm: Bản ghi nhớ về đầu tư, đổi mới sáng tạo và trung tâm tài chính; Bản ghi nhớ về trao đổi kinh nghiệm về hiện đại hóa và phát triển Chính phủ; Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương UAE; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tổng Cục Hải quan và Cảng Abu Dhabi; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Liên đoàn Công nghiệp - Thương mại Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại - Công nghiệp Abu Dhabi.