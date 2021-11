Vì sao ung thư làm giảm cân?

Your browser does not support the audio element.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, giảm cân không rõ nguyên nhân thường là triệu chứng đáng chú ý đầu tiên của bệnh ung thư thực quản, tuyến tụy, dạ dày và phổi.

Các bệnh ung thư khác, chẳng hạn như ung thư buồng trứng, có nhiều khả năng gây giảm cân hơn khi một khối u phát triển đủ lớn để đè lên dạ dày. Điều này có thể làm cho bạn cảm thấy no nhanh hơn.