Vì sao triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam bất ngờ đổi tên?

Nhiều thương hiệu lớn rút khỏi Vietnam Motor Show 2024 như Audi, Mercedes - Benz, Volvo, Volkswagen, Ford..., nên ban tổ chức phải kêu gọi các hãng xe máy tham gia Ngày 26-9 tại TP HCM, ban tổ chức triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam năm 2024 (Vietnam Motor Show 2024) tổ chức họp báo thông tin về triển lãm ô tô năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến 27-10 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (quận 7, TP HCM). Theo ban tổ chức, năm nay do nhiều hãng ô tô không tham gia triển lãm và nhiều thương hiệu ô tô lớn rút khỏi sân chơi này như Audi, Mercedes - Benz, Volvo, Volkswagen, Ford..., nên ban tổ chức phải kêu gọi các hãng xe máy như Yamha, Honda, SYM, UM, Harley... tham gia, lắp vào những gian hàng trống mà các hãng ô tô đã rút lui. Do đó, ban tổ chức cũng quyết định thay đổi tên gọi triển lãm thành 'Triển lãm Ô tô và Xe máy Việt Nam 2024". Họp báo triển lãm Vietnam Motor Show 2024 Đại diện ban tổ chức, ông Ninh Hữu Chấn, Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), lý giải việc một số hãng xe rút lui không tham dự triển lãm năm nay là do họ có chiến lược riêng, cũng như có cách bán hàng khác để tìm kiếm khách hàng.

Ngoài ra, kinh tế vẫn còn khó khăn, lãi suất ngân hàng vẫn còn cao nên sức mua ô tô giảm sút, không tạo được động lực để các hãng tham gia triển lãm. Ban tổ chức giải thích lý do nhiều hãng xe rút khỏi triển lãm Theo ban tổ chức, điểm mới của triển lãm năm nay là các hãng đem đến nhiều công nghệ hiện đại, đặc biệt là các mẫu xe điện, xe hybrid mới nhất. Khách tham quan còn được khám phá nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tương tác giữa xe và người sử dụng. Đây là yếu tố mà ban tổ chức kỳ vọng thu hút khách tham quan. Cũng theo ban tổ chức, triển lãm năm nay có sự tham gia của 19 thương hiệu ô tô và xe máy (GAC, Isuzu, Mitsubishi, Honda, Skoda, Suzuki, Toyota, MG, BYD, GAZ, Yamaha...) cùng hơn 50 thương hiệu trong ngành công nghiệp phụ trợ.