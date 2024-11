Vì sao chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ không được nhận giải?

Chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng bị từ chối chi trả thưởng vì vé số bị rách chút ít, dù được xác nhận do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hành. Ngày 28-11, bà NTNg (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết đã khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên-Huế trả thưởng tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng. Mong giải quyết thấu tình đạt lý Bà Ng kể, bà mua 2 tờ vé số 386552 và 486552 do Công ty Xổ số kiến thiết Thừa Thiên-Huế phát hành ngày 14-10. Bà bỏ 2 tờ vé số kẹp trong tờ tiền polime, bỏ trong túi. Gặp ngay bữa trời mưa, bà bị dính mưa, ướt luôn hai tờ vé số. Bà Ng và tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng nhưng không được trả thưởng. Ảnh: TN “Tối hôm đó, tôi dò kết quả xổ số thì biết một tờ trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng và một tờ trúng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng. Nâng cao uy tín và sự minh bạch của hệ thống xổ số Việc quy định vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa là nhằm loại bỏ các trường hợp giả mạo vé trúng để nhận thưởng một cách trái với thỏa thuận và trái quy định của pháp luật nhưng chúng ta không thể quá cứng nhắc viện vào điều này để từ chối trả thưởng. Việc mua vé số là xác lập một giao dịch nên trong trường hợp này cần thiết áp dụng lẽ công bằng để có một hướng xử lý vụ việc thấu tình đạt lý, đồng thời đánh dấu một sự kiện minh chứng cho mức độ uy tín của công ty xổ số, tạo thêm niềm tin vững vàng hơn cho mọi người mua vé. Bởi lẽ vé số kiến thiết không chỉ mang lại cơ hội thay đổi cuộc sống cho người chơi mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của xã hội thông qua các quỹ phúc lợi công cộng. Để duy trì và củng cố uy tín, sự công bằng và minh bạch của hệ thống xổ số, các công ty xổ số cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý hiện hành và thực hiện quy trình giám định một cách công tâm và chính xác. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người trúng thưởng, mà còn góp phần tạo dựng niềm tin vững chắc từ công chúng, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành xổ số và xã hội nói chung. Luật sư PHÙNG VĂN HIỆU, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương Tôi đem ra hơ nóng cho khô. Ngày hôm sau tôi ra công ty nhận thưởng thì họ xác nhận đúng của họ phát hành. Nhưng để đúng quy định phát thưởng thì phải có giám định của công an” - bà nói. Đến ngày 29-10, bà được thông báo rằng bà chỉ được nhận thưởng đối với tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt, còn tờ vé số trúng thưởng 2 tỉ đồng thì bà không được nhận giải. “Trong khi tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt bị ướt, nhàu hơn tờ vé trúng giải đặc biệt, chỉ khác là không rách chút ít bên dưới, góc bên phải (như hình)” - bà nói. Cũng theo bà, dù là người chi trả 12 triệu đồng để giám định 2 tờ vé số nhưng bên Công ty xổ số Thừa Thiên-Huế không cung cấp kết quả giám định. “Tôi quá thất vọng, bức xúc. Ví dụ kết quả trả lời không được đi chăng nữa thì công an đã xác định rồi, mình là người bỏ tiền thì phải biết kết quả giám định như thế nào chứ. Sao lại từ chối cung cấp kết quả giám định cho tôi?" - bà Ng nói. Bà Ng cho biết bà mong muốn công ty xổ số làm việc thấu tình đạt lý. "Pháp luật cũng đã quy định những nguyên nhân khách quan. Tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng mà chỉ cần bỏ trong túi mồ hôi ra cũng ướt. Như vậy mới thấy chất lượng giấy và chất lượng in ấn ra sao" - bà Ng bày tỏ. Rách rời là mất đi nguyên trạng hay mất luôn số? Trả lời PV qua điện thoại, ông Trần Viết Nguyên, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên-Huế, xác nhận có sự việc và đã có trả lời cho báo chí. Tờ vé số trúng thưởng 2 tỉ đồng bị rách chút ít bên dưới, góc phải. Ảnh: TN Ông Nguyên cho hay chưa chi trả cho tờ vé số trúng thưởng 2 tỉ của khách hàng vì “không đầy đủ các yếu tố để chi trả”. Khi PV hỏi thiếu yếu tố nào nữa thì ông trả lời “nó bị rách”. PV tiếp tục đặt vấn đề Thông tư 75/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp khách quan, vé số trúng thưởng bị rách rời vẫn đủ căn cứ xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực… để căn cứ trả thưởng. “Vì kết quả giám định đã trả lời là khách quan, nên mình mới tổ chức họp và xem xét, có nghĩa là chứng minh đó là vé của mình phát hành ra, không bị tẩy xóa nhưng nó bị rách mất góc. Mất góc như vậy thì không được, vì sau tờ vé ghi rất rõ rồi không rách rời chắp vá” - ông Nguyên giải thích rồi tắt máy. Bình luận về vấn đề này, Luật sư Bùi Bá Dũng, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam, cho hay công ty phát hành vé số quy định, vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, nhưng công ty lại không nói rõ rách rời là mất đi nguyên trạng hay mất luôn số" - ông Dũng nói. Mặt khác, luật sư Dũng cho hay, mỗi tờ vé số đều in dãy số phụ, ngầm hiểu rằng trong trường hợp dãy số chính bị mờ thì có thể căn cứ vào dãy số phụ này để xác định. Cũng theo luật sư Dũng, trường hợp mất đi nhận dạng mới gọi là không còn nguyên hình nguyên khổ. Ở đây, tờ vé số trúng 2 tỉ đồng vẫn còn nguyên hình nguyên khổ, vẫn còn dãy số phụ để đối chiếu, so sánh. Mã QR vẫn còn nguyên vẹn, cần trả thưởng cho khách Việc công ty xổ số từ chối trả thưởng cho khách hàng cần phải được xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành và thể lệ tham gia dự thưởng của công ty. Theo quy định tại Thông tư 75/2013 của Bộ Tài chính cũng như Thể lệ tham gia dự thưởng của Công ty Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên-Huế, vé số lĩnh thưởng phải đáp ứng điều kiện còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa. Tuy nhiên, trường hợp vé bị rách rời do nguyên nhân khách quan nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực thì công ty xổ số có trách nhiệm tổ chức thẩm tra, xác minh và quyết định việc trả thưởng. Đây là quy định rõ ràng nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia dự thưởng. Trong trường hợp của bà Ng., tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách ở phần góc dưới dãy số chính, nhưng không làm mất hoàn toàn dãy số chính hay các yếu tố nhận dạng khác. Thậm chí, dãy số phụ trên tờ vé vẫn còn nguyên vẹn. Đây là căn cứ để xác định tính xác thực của tờ vé, và việc công ty xổ số không xét đến dãy số phụ khi đưa ra quyết định từ chối trả thưởng là điều khó chấp nhận. Hơn nữa, việc tờ vé bị rách được xác định là do nguyên nhân khách quan (mưa ướt), không có dấu hiệu của hành vi gian lận hay giả mạo. Mặt khác, trên tờ vé số mã QR vẫn còn nguyên vẹn. Khi quét mã QR, hệ thống xác nhận đầy đủ thông tin dãy số định danh 383459952 thuộc Công ty Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên-Huế. Đây chính là bằng chứng rõ ràng khẳng định tờ vé số hoàn toàn hợp lệ. Mã QR không chỉ đóng vai trò như một yếu tố định danh quan trọng với độ chính xác cao, mà còn giúp công ty xổ số xác minh được tính xác thực của tờ vé một cách khách quan và khoa học. Vì vậy, việc từ chối trả thưởng là chưa có cơ sở thuyết phục. Ngoài ra, bà Ng. cũng đã chủ động cùng công ty xổ số Kiến thiết yêu cầu giám định tờ vé số tại cơ quan công an và chi trả chi phí giám định. Tuy nhiên, phía công ty xổ số lại không cung cấp kết quả giám định, đồng thời không đưa ra căn cứ cụ thể để chứng minh rằng tờ vé không đủ điều kiện lĩnh thưởng. Điều này cho thấy sự thiếu minh bạch trong quá trình giải quyết khiếu nại. Việc từ chối trả thưởng của công ty sẽ chỉ đúng nếu họ chứng minh được rằng tờ vé không còn đủ căn cứ để xác minh tính xác thực hoặc không đảm bảo yếu tố nhận dạng trúng thưởng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các yếu tố nhận dạng quan trọng vẫn được bảo toàn. Do đó, quyết định từ chối trả thưởng mà không dựa trên kết quả giám định minh bạch là chưa phù hợp với quy định hiện hành. Từ những nội dung trên, bà Ng. hoàn toàn có cơ sở pháp lý để khởi kiện Công ty Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên-Huế tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Yêu cầu khởi kiện có thể bao gồm việc buộc công ty thực hiện nghĩa vụ trả thưởng cho tờ vé trúng giải đặc biệt, đồng thời yêu cầu cung cấp kết quả giám định để làm rõ tính xác thực của tờ vé. Việc khởi kiện không chỉ bảo vệ quyền lợi của bà Ng mà còn đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh xổ số. Luật sư ĐỖ NGỌC THANH, Đoàn Luật sư TP.HCM T.NHẬT - N.DO - THẢO HIỀN