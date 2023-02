Vì sao các giải độc đắc chục tỷ liên tục 'nổ' ở miền Tây?

Tương tự bà Ngân, bà Hoa, bán vé số dạo ở huyện Phong Điền cũng cho hay, thời gian gần đây vé số rất hút hàng, khách mua với mong muốn cầu may cho năm mới.

"So với mọi năm, Tết này người bán vé số khấm khá hơn hẳn. Từ qua rằm tháng Giêng đến nay, mỗi ngày tôi bán khoảng 180 tờ, đều hết sớm. Khách trúng số cũng nhiều lắm, số đầu, trúng lô 3-4 con hoặc giải an ủi khá nhiều", bà Ngân hào hứng kể.

Mới 10h sáng nhưng một đại lý bán vé số ở Sóc Trăng đã "cháy" hàng (Ảnh: CXL).

Ông Danh Sơn (65 tuổi), nhà ở phường 2 TP Sóc Trăng cho biết: Trước Tết Nguyên đán, mỗi ngày ông bán được 280 tờ vé số của các tỉnh, lời mỗi tờ được 1.200 đồng và luôn bán hết trước giờ quay số.

Còn từ sau Tết, ông chỉ được phân phối 180 vé mỗi ngày và cũng bán hết nhanh. Nói về lý do vé số đắt hàng đột biến, ông Sơn giải thích: "Thứ nhất là do tâm lý người dân thường hay mua vé số vào dịp Tết, đầu năm để mong được may mắn. Hơn nữa, dịp đó ai cũng có rủng rỉnh tiền trong túi, đều rất thích mua vé số nên vé bán hết nhanh là điều dễ hiểu".

Người miền Tây, mua vé số là... thói quen

Tại Bạc Liêu, ghi nhận của PV Dân trí, từ trước Tết Nguyên đán 2023 đến nay xuất hiện khá nhiều người bán vé số dạo cũng như các điểm bán cố định nhỏ lẻ. Chỉ riêng trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Vĩnh Lợi có cả chục điểm bán.

Một người đàn ông Bạc Liêu vừa nhâm nhi cà phê vừa mua vé số (Ảnh: Huỳnh Hải).

Là người bán vé số nhiều năm, ông Khương (ngụ tại thị trấn Châu Hưng) cho biết, thời điểm dịch Covid-19, vé số khá ảm đạm. Tuy nhiên sau dịch, vé số cơ bản phục hồi, trở lại bình thường, người dân mua rất nhiều.