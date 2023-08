Vì sao 100% trưởng công an cấp huyện không là người địa phương?

Đồng thời, Bộ Công an cũng kết hợp với triển khai xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, đã mở rộng đối tượng để bố trí trên 90% Trưởng Công an cấp xã không là người địa phương.

Kết quả của chủ trương trên, theo Tướng Xô, là rất tích cực.

"Các giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng công an cấp huyện không là người địa phương đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các mặt công tác của đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành đơn vị có nhiều đổi mới tích cực, phá vỡ sự khép kín, cục bộ địa phương...", Người phát ngôn Bộ Công an nói.