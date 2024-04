Siêu thị - loại cửa hàng tự phục vụ bán đủ loại mặt hàng từ thực phẩm, đồ uống, các dụng cụ gia đình và nhiều vật dụng sinh hoạt khác - tuy trông khang trang sạch sẽ nhưng lại chứa nhiều vi khuẩn và mềm bệnh. Với mặt hàng thực phẩm, siêu thị tập trung cả đồ khô lẫn đồ tươi sống, đông lạnh nên số lượng vi khuẩn, nấm mốc không nhỏ. Các loại mầm bệnh tập trung nhiều ở một số vị trí, vì thế bạn vào siêu thị nên cẩn thận với những chỗ bẩn nhất này.

Những vị trí bẩn nhất trong siêu thị

Bạn không thể tránh xa những vị trí này vì bản thân cần chọn lựa hàng hóa, xách theo và thanh toán; tuy nhiên vào siêu thị nên cẩn thận với những chỗ bẩn nhất này để hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh.

Quầy trái cây và rau củ

Thông thường khi chọn lựa trái cây và rau củ quả, nhiều người có thói quen cầm chúng lên kiểm tra, nắn bóp để xem quả chín chưa rồi mới đưa ra quyết định có mua hay không. Điều này có nghĩa là trước bạn, rất nhiều bàn tay khác cũng đã chạm vào rau củ và trái cây. Nếu bạn đi siêu thị vào buổi chiều hoặc buổi tối thì lại càng có nhiều người từng kiểm tra món đồ đó.

Theo một nghiên cứu do Tổ chức bảo về môi trường Reuse This Bag (RTB) được thực hiện, những sản phẩm ở quầy trái cây, rau củ có lượng vi khuẩn nhiều gấp 3 lần so với khay đựng bàn chải đánh răng. Do đó, dù cho trái cây, rau củ mua từ siêu thị về có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bạn cũng cần ngâm rửa kỹ với nước muối hoặc các dung dịch rửa rau củ quả rồi mới sử dụng.