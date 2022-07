Vào mùa nắng nóng, coi chừng ngộ độc thực phẩm

Cụ thể, các tác nhân gây ngộ độc thực phẩm có thể do các độc tố của vi khuẩn, thường gặp là vi khuẩn Salmonella, E.Coli, do nhiễm virus hay ký sinh trùng. Ngoài ra có thể do thực phẩm bị nhiễm độc chất hoá học, chất độc tự nhiên có sẵn trong thực phẩm hoặc do thực phẩm bị hư hỏng, biến chất sinh ra độc tố. Tùy theo tác nhân gây độc tố, sẽ có các biểu hiện triệu chứng dạ dày, ruột, thần kinh hoặc những triệu chứng khác.

Trường hợp người bệnh ở mức độ nhẹ cơ thể sẽ bị mất nước, mệt mỏi. Đối với trường hợp bệnh nặng, có thể gây sốc, tổn thương cơ quan và thậm chí tử vong.

Bác sĩ Hà cho biết dấu hiệu để nhận biết sớm cơ thể bị ngộ độc thực phẩm thường là buồn nôn, nôn nhiều lần hay nôn liên tục, đau bụng, tiêu chảy, đi tiêu ra máu, sốt. Ngoài ra nếu thấy khát nước, khô miệng, co rút cơ, chóng mặt, nước tiểu vàng sậm, tiểu ít hoặc không đi tiểu trong nhiều giờ là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị mất nước nặng. Khi bệnh tiến triển nặng, sẽ có các triệu chứng như tiêu phân lỏng trên 6 lần ngày, sốt trên 38,5 độ không giảm, ói hoặc đi tiêu ra máu...

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng tránh được ngộ độc thức ăn, bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa hè, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra các lưu ý dưới đây.

Người tiêu dùng cần lựa chọn, mua và sử dụng những thực phẩm còn tươi, thực phẩm có nhãn mác ở những cửa hàng cố định, đặc biệt lưu ý hạn sử dụng của sản phẩm.