Văn học mạng: Vàng - Thau lẫn lộn

Văn học mạng là một hiện tượng không thể phủ nhận trong bối cảnh toàn cầu hóa cùng với công nghệ thông tin. Mạng xã hội mang đến sân chơi mới, nơi các tác giả có thể vui vẻ, thoải mái trong việc viết lách, không bị áp lực hay ràng buộc bởi bất kỳ quy chuẩn hay quy tắc nào, tự do sáng tạo, tự do biểu đạt và tự do giao tiếp.



Tuy nhiên, văn học mạng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức và nguy cơ. Ngoài những tác giả có tên tuổi, dùng mạng xã hội để quảng bá, mang tác phẩm của mình đến gần với bạn đọc hơn thì còn có những cây bút trẻ xem đây là cơ hội thể hiện bản thân, giao lưu và chia sẻ với người đọc. Nhiều bạn trẻ đã thành công để lại tên tuổi trong lòng bạn đọc, bên cạnh đó cũng có nhiều người nuôi dưỡng những tác phẩm kém chất lượng, thậm chí độc hại.



Nhiều tác phẩm trên mạng xã hội chỉ là những bản sao, những bản đạo, nhái hay bản lậu của văn học truyền thống. Một số khác lại mang tính thương mại, giải trí đi cùng lời nói và cách thể hiện không có trách nhiệm, không có tâm, không có tầm. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, văn học mạng lại chưa có sự kiểm soát, quản lý hay định hướng nào để lọc những tác phẩm chất lượng.



Nhìn chung, các tác phẩm kém chất lượng đều mang nội dung eo hẹp, viết theo xu hướng hoặc theo yêu cầu của người đọc, không có sự tự do sáng tạo hay phản ánh đời sống câu chữ không sâu sắc, thiếu nhân văn. Thậm chí còn sao chép hoặc đạo văn từ các tác phẩm khác, vi phạm bản quyền và đạo đức nghề nghiệp. Nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu hiểu biết thêm vào đó kỹ năng văn học không thành thạo của tác giả. Thêm vào đó, tầm nhìn hạn hẹp, không có sự đối chiếu hay phản ánh với thực tiễn xã hội, mà chỉ xoay quanh những chủ đề nhạy cảm, gây sốc hoặc lấy lòng độc giả khiến cho câu chuyện trở nên cằn cỗi và xa rời với thực tế.



Quế Chi (21 tuổi, Long An) cho biết, nội dung của nhiều bộ truyện, tiểu thuyết chỉ có nội dung hướng đến sự kích thích, thỏa mãn của người đọc, mà không có sự giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn: “Chiếm phần lớn trong nội dung truyện là chi tiết sex hoặc bạo lực, không phù hợp với lứa tuổi, đạo lý và thuần phong mĩ tục của người Việt. Dường như đa phần truyện nào cũng dày đặc bi kịch, khổ đau cho nhân vật chính, khiến cho người đọc cảm thấy thương xót hoặc tự ái. Chi tiết dông dài, thừa thãi hoặc không liên quan đến cốt truyện, chỉ để làm dài câu chuyện hoặc làm cho người đọc tò mò. Bực mình nhất là những bộ truyện còn không có sự kết thúc rõ ràng, hợp lý, chỉ để ngỏ hoặc kéo dài để thu hút người đọc tiếp theo”.