Vạch trần thủ đoạn lừa đảo kích hoạt định danh tài khoản ngân hàng, ví điện tử

Sáng 24/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, gần đây, trên không gian mạng xuất hiện phương thức lừa đảo mới hết sức tinh vi. Các đối tượng lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo bằng kỹ thuật Deepfake (giả mạo) thực hiện cuộc gọi có hình ảnh, giọng nói với kịch bản chi tiết, ý đồ, tình huống dựng sẵn.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip về cuộc hội thoại giữa kẻ giả danh công an và người dân. Clip công an cung cấp.

Khi đó, đối tượng lừa đảo sử dụng trang phục công an (hoặc lực lượng chức năng khác) được lập trình khung cảnh ngồi tại phòng làm việc, có đầy đủ bảng tên, phù hiệu. Quá trình tương tác, trao đổi, chúng thường sử dụng các thủ đoạn sau: Dùng câu từ, giọng điệu đanh thép lấn át tâm lý hết sức chuyên nghiệp, bài bản nhằm đe dọa, khủng bố tinh thần, hướng lái người nghe.