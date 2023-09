V (BTS) tiết lộ câu chuyện cảm động về người cha nghèo

Mới đây, V của BTS - bạn trai tin đồn của Jennie BlackPink đã mang đến những khoảnh khắc vừa cảm động vừa vui vẻ khi kể về gia đình mình.

Ca sĩ V xuất hiện trong tập thứ 210 của chương trình tạp kỹ tvN You Quiz On The Block, phát sóng vào ngày 6/9 với chủ đề đặc biệt là "Shaking the World".

Trong tập này, V đã chia sẻ những câu chuyện hậu trường liên quan đến lần xuất hiện trước đây của anh trên You Quiz On The Block, nơi anh từng nói: "Bố tôi là giấc mơ của tôi".

Anh nhớ lại: "Có vẻ như bố tôi đã khóc khi xem chương trình. Tôi đã xem trực tiếp và sau đó bố tôi đã gọi cho tôi, kìm nước mắt và nói: 'Con đã làm rất tốt'".

Khi người dẫn chương trình nói: "Bố của bạn rất đẹp trai", V khiêm tốn trả lời: "Bây giờ ông ấy không còn đẹp như vậy nữa". Sau đó, anh chia sẻ rằng cha anh có thói quen nói: “Điều duy nhất còn lại là gia đình” kể từ những ngày V còn học tiểu học, điều này đã mang lại tiếng cười cho những người có mặt tại trường quay.