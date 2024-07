Ưu điểm của xe điện chạy bằng pin

Xe điện ngày càng phát triển tại thị trường Việt Nam, hoạt động dựa trên bộ phận lưu trữ điện năng là ắc quy hoặc pin. Việc lựa chọn giữa xe điện chạy bằng pin hoặc ắc quy vẫn là bài toán khó đối với người dùng khi ở mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm khác nhau.

Đối với ắc quy, tuổi thọ chỉ khoảng 1-2 năm, nhưng những viên pin lithium thường sử dụng trong xe điện có độ bền cao, tuổi thọ sử dụng lên đến hơn 7-8 năm. Pin lithium có khả năng tích trữ điện cao hơn gấp 4 lần so với ắc quy, đồng thời cũng có thể chịu tải tốt hơn. Do đó, các loại xe điện lắp pin lithium di chuyển được những quãng đường xa hơn rất nhiều so với xe lắp ắc quy chì.