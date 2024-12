Nhiều người vẫn thường uống nước chanh ấm buổi sáng, vậy uống nước chanh ấm mỗi sáng có tác dụng gì? Lợi ích của việc uống nước ấm Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Timesofindia cho biết, theo chuyên gia sức khỏe, uống nước ấm khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa bằng cách kích thích trao đổi chất và hỗ trợ phân hủy thức ăn suốt cả ngày. Nước ấm giúp đào thải độc tố, cải thiện chức năng gan, thận, giúp tăng cường quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy nhu động ruột tốt hơn, giảm táo bón và đầy hơi. Nước ấm cũng hỗ trợ cải thiện lưu thông máu và thư giãn cơ bắp, làm giảm cứng khớp và khó chịu vào buổi sáng. Ngoài ra, nước ấm giúp cung cấp nước cho cơ thể sau một đêm nhịn ăn, tăng cường mức năng lượng và tinh thần minh mẫn.

Uống nước chanh ấm mỗi sáng có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều người Uống nước chanh ấm mỗi sáng có tác dụng gì? Chanh rất giàu chất chống oxy hóa, có nhiều lợi ích với sức khỏe. Uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng có thể giúp giảm cân, đào thải mỡ nội tạng. Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, nước chanh chứa chất xơ hòa tan pectin, giúp tăng cảm giác no, từ đó kiểm soát cảm giác thèm ăn và ngăn ngừa ăn quá nhiều. Việc no lâu hơn cũng có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm mỡ nội tạng. Thức uống này rất tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa, có thể kích thích tiết dịch vị, hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy đại tiện và làm sạch ruột. Nước chanh cũng có thể làm giảm các triệu chứng khó tiêu, ợ chua và đầy hơi. Đồng thời, giúp kiểm soát lượng mật dư thừa, mỡ trong cơ thể, giảm sản xuất chất nhầy và giúp làm tan sỏi mật. Buổi sáng sau khi thức dậy, chúng ta nên uống một ly nước chanh ấm (pha cùng mật ong) khi bụng đói rồi ăn sáng. Việc này không chỉ giúp đào thải mỡ nội tạng, cải thiện sắc đẹp mà còn làm sạch đường ruột. Đối với những người sử dụng máy tính, việc uống nước chanh thường xuyên có thể làm mờ các vết nám trên mặt do bức xạ máy tính gây ra. Theo VTC News