Ứng phó bão số 1: Các tỉnh sẵn sàng cấm biển, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

Theo dõi chặt chẽ thông tin về vị trí và diễn biến của bão để chủ động kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn, không đi vào vùng nguy hiểm. Chỉ đạo khẩn trương gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và tổ chức đưa người từ các khu nuôi lên bờ (ưu tiên phụ nữ, người già và trẻ nhỏ) và hoàn thành công việc này trước 16h ngày 17/7.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện hiệp đồng với các địa phương, đơn vị đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và triển khai cứu hộ khi có yêu cầu. Căn cứ vào diễn biến của bão, Bộ đội Biên phòng sẵn sàng bắn pháo hiệu báo bão theo quy định.

Sở GTVT tỉnh chỉ đạo Cảng vụ nội địa rà soát lại số lượng tàu du lịch và khách du lịch tuyến biển, chỉ đạo doanh nghiệp vận tải thủy bố trí đủ phương tiện để phục vụ việc đưa khách có nhu cầu về đất liền, sẵn sàng cấm biển khi có yêu cầu. Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ sẵn sàng phương án đảm bảo giao thông trong tình huống gió mạnh, mưa lớn do bão.

Sở Du lịch tỉnh chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp du lịch thông tin đến du khách về tình hình bão để du khách chủ động lịch trình tham quan, sẵn sàng phương án đón khách ở lại chu đáo.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo lực lượng biên phòng trên biển triển khai gia cố lồng bè giúp các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn và kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn; lên phương án, phân công cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng 24/24 giờ trong ngày để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước rà soát, sẵn sàng thực hiện phương án đảm bảo tiêu thoát nước khu vực đô thị. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác phòng chống bão tại các khu, cụm công nghiệp quản lý.