Ukraine muốn trưng cầu dân ý việc sáp nhập Kursk

Ông Kotenok dẫn lời người dân địa phương tại các khu định cư do Ukraine kiểm soát ở Kursk cho hay, Kiev được cho là đang chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 6/9.

Binh sĩ Ukraine lái xe bọc thép tại tỉnh Sumy, giáp vùng Kursk của Nga (Ảnh: New York Times).

Hoạt động này sẽ được giao cho văn phòng chỉ huy quân sự của Ukraine mới lập ra ở Kursk do Thiếu tướng Eduard Moskalev đứng đầu. Ngoài ra, tiến trình giám sát trưng cầu dân ý sẽ do các cơ quan địa phương do Ukraine lập ra tại Kursk đảm nhiệm.

Phía Ukraine và Nga đều chưa bình luận về thông tin trên.

Nếu kế hoạch này được xác thực, Ukraine dường như đang lặp lại động thái của Nga khi mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào tháng 2/2022. Vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2022, Moscow đã tiến hành trưng cầu dân ý và sau đó tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk mặc dù chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng trên.