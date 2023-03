Tỷ phú Trần Đình Long nói gì với các cổ đông trong tâm thư?

Nói về định hướng năm 2023, ông Long dự báo, kinh tế thế giới và Việt Nam chưa lạc quan hơn, tuy nhiên Hòa Phát sẽ luôn thận trọng, tự tin, phát huy tốt những lợi thế của mình.

Hòa Phát dự tính tình hình khó khăn tiếp tục kéo dài. Do vậy, năm 2023, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu đạt 150.000 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 5% so với năm 2022, đạt 8.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hòa Phát cho hay, sẽ không chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. HĐQT của Tập đoàn Hòa Phát dự tính sẽ dồn tiền vào để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông cùng 7 thành viên HĐQT không nhận một đồng thù lao nào trong cả năm 2022.