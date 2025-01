Tỷ giá USD hôm nay (16-1): Đồng USD tiếp tục suy yếu sau dữ liệu CPI

Tỷ giá USD hôm nay (16-1): Rạng sáng 16-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 8 đồng, hiện ở mức 24.338 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,18%, xuống mức 109,09. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD suy yếu sau dữ liệu lạm phát mới được công bố đã góp phần làm giảm bớt lo ngại của thị trường rằng lạm phát đang tăng tốc, đồng thời làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết giá tiêu dùng đã tăng 2,9% trong 12 tháng tính đến tháng 12-2024, phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, điều này đã kích hoạt sự sụt giảm đối với đồng USD. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Chỉ số DXY đã giảm 0,18% xuống 109,09. Chỉ số này đạt mức cao nhất trong 26 tháng là 110,17 vào phiên giao dịch đầu tuần. “Lạm phát hạ nhiệt là dấu hiệu cho các nhà giao dịch cắt giảm một số vị thế mua vào đồng USD”, Joseph Trevisani, nhà phân tích cấp cao tại FX Street ở New York, Mỹ cho biết. Trevisani cho rằng Fed sẽ rất thận trọng về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất cho đến khi có sự chắc chắn tuyệt đối rằng lạm phát thực sự giảm trở lại. Với việc Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào tuần tới, các nhà phân tích kỳ vọng một số chính sách của ông sẽ thúc đẩy tăng trưởng cũng như tăng áp lực giá cả, đặc biệt là chính sách thuế quan. John Velis, Giám đốc chiến lược vĩ mô và ngoại hối ở khu vực Châu Mỹ, thuộc công ty BNY Markets, cho biết trong tương lai, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ các báo cáo lạm phát. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh thêm rằng, chính quyền mới sắp nhậm chức có thể sẽ ban hành các chính sách làm đảo lộn nhiều kỳ vọng của thị trường trong nửa đầu năm nay. "Chúng tôi kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào ngày 29-1 và việc cắt giảm lãi suất sẽ tạm ngưng cho đến tận cuối năm nay, tùy thuộc vào tiến triển của tình trạng giảm phát”, Velis cho biết. Trong khi đó, đồng USD đã giảm 0,93% so với đồng yên Nhật, xuống mức 156,49 yên. Đồng yên đã mạnh lên vào phiên giao dịch vừa qua sau bình luận từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết Ngân hàng Trung ương sẽ tăng lãi suất và điều chỉnh mức hỗ trợ tiền tệ nếu nền kinh tế và tình hình giá cả tiếp tục cải thiện. Trong khi đó, lạm phát tại Anh giảm đã giúp đồng bảng Anh củng cố đà tăng. Đồng bảng Anh chốt phiên giao dịch tăng 0,1%, đạt mức 1,2229 USD, trong khi đồng EUR giảm 0,15%, xuống mức 1,0299 USD. “Đà tăng của đồng USD vẫn chưa kết thúc vì sau dữ liệu CPI này”, Peter Vassallo, Giám đốc danh mục đầu tư ngoại hối tại công ty BNP Paribas Asset Management nhận định. Đồng Shekel của Israel đã tăng tới 0,8% so với USD, đạt mức cao nhất trong một tháng và chốt phiên giao dịch tăng 0,4%, đạt mức 3,61 USD sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza vào ngày 15-1. Tỷ giá USD hôm nay, 16-1: Đồng USD tiếp tục suy yếu sau dữ liệu CPI. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 16-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 8 đồng, hiện ở mức 24.338 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.164 đồng

25.554 đồng

Vietinbank

25.194 đồng

25.554 đồng

BIDV

25.194 đồng

25.554 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.819 đồng – 26.327 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.469 đồng

26.865 đồng

Vietinbank

25.709 đồng

26.909 đồng

BIDV

25.696 đồng

26.942 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 146 đồng – 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

155,01 đồng

164,86 đồng

Vietinbank

157,96 đồng

165,21 đồng

BIDV

156,87 đồng

165,4 đồng

MINH ANH