Tỷ giá USD hôm nay (15-1): Đồng USD giảm mạnh trước dữ liệu CPI

Tỷ giá USD hôm nay (15-1): Rạng sáng 15-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 24.346 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,76%, xuống mức 109,19. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD suy yếu vào phiên giao dịch vừa qua, nhưng vẫn neo gần mức cao nhất trong hơn hai năm do dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến sau báo cáo việc làm mạnh mẽ của tuần trước khiến việc thị trường dự đoán các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về lãi suất trở nên khó khăn hơn. Dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng vừa phải vào tháng 12. Các nhà đầu tư đã bắt đầu giảm bớt các khoản đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vì các mức thuế quan của chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vẫn là tâm điểm chú ý. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng bạc xanh đã thu hẹp mức tăng vào cuối phiên khi các nhà giao dịch thận trọng chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào hôm nay 15-1. Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ các dữ liệu kinh tế để xem liệu nó có hỗ trợ cho lập trường thận trọng của Fed về lãi suất hay không. Các nhà giao dịch đang định giá đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9, với mức cắt giảm thấp hơn 50 điểm cơ bản mà Fed dự kiến vào tháng 12. Trước sự kiện Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tuần tới, với trọng tâm là các chính sách của ông, các nhà phân tích kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng và áp lực giá cả. Mối đe dọa về thuế quan cùng với kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất ít hơn đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc và hỗ trợ đồng bạc xanh. Scott Bessent, người được ông Trump lựa chọn làm Bộ trưởng Tài chính, dự kiến sẽ kiểm soát chặt chẽ thâm hụt của Mỹ và sử dụng thuế quan như một công cụ đàm phán, giảm thiểu những tác động tới lạm phát. Brad Bechtel, Giám đốc toàn cầu về FX tại Jefferies, cho biết mặc dù báo cáo CPI rất quan trọng nhưng thị trường đều đang dồn mọi sự quan tâm tới ông Donald Trump và chính quyền mới. Tuy nhiên, Matt Weller, Giám đốc nghiên cứu thị trường tại StoneX, lại cho rằng chỉ số CPI hôm nay sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn đối với Ngân hàng Trung ương cùng như các nhà giao dịch. Chỉ số DXY đã giảm xuống mức 109,25, thấp hơn mức cao nhất trong 26 tháng là 110,17 đạt được vào đầu tuần này. Chỉ số này đạt mốc 114,78 vào tháng 10-2022, mức cao nhất kể từ năm 2002. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR tăng 0,51%, đạt mức 1,0297 USD. Đồng tiền này đã chạm mức 1,0177 USD vào đầu tuần, mức thấp nhất kể từ tháng 11-2022. Đồng tiền chung này đã giảm hơn 6% vào năm 2024 khi các nhà đầu tư lo lắng về các mối đe dọa từ chính sách thuế quan và sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Trong khi đó, đồng Bảng Anh giảm 0,04% xuống mức 1,2198 USD, đồng thời chạm mức thấp nhất trong 2 tháng so với đồng EUR. Đồng USD tăng 0,26% so với đồng yên Nhật Bản, đạt mức 157,89, trong bối cảnh các nhà giao dịch chuẩn bị cho cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào tuần tới, trong đó thị trường đang định giá 57% khả năng tăng lãi suất. Tỷ giá USD hôm nay, 15-1: Đồng USD giảm mạnh trước dữ liệu CPI. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 15-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 24.346 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.173 đồng

25.563 đồng

Vietinbank

25.060 đồng

25.563 đồng

BIDV

25.203 đồng

25.563 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.697 đồng – 26.191 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.363 đồng

26.753 đồng

Vietinbank

25.282 đồng

26.782 đồng

BIDV

25.586 đồng

26.831 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 146 đồng – 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

155,61 đồng

165,50 đồng

Vietinbank

156,54 đồng

166,24 đồng

BIDV

156,7 đồng

165,19 đồng

MINH ANH