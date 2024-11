Trong khuôn khổ chuyến công tác Brazil, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Rio de Janeiro, ngày 17/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Brazil lên Đối tác chiến lược và ra Tuyên bố chung Việt Nam-Brazil về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược với các nguyên tắc và định hướng lớn. Sau đây, Báo Điện tử VOV xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung: 1. Ngài Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngài Luiz Inácio Lula da Silva, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brasil, đã có cuộc gặp tại Rio de Janeiro vào ngày 17 tháng 11 năm 2024, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva trước hội đàm 2. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva bày tỏ vui mừng được tiếp đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Rio de Janeiro, sau chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Việt Nam đến Brasil từ ngày 23 đến 25 tháng 09 năm 2023 - chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Brasil. Hai nhà lãnh đạo nhắc lại Thông cáo chung đã được công bố trong dịp này, coi đó là văn kiện cơ sở cho hợp tác song phương trong tương lai. 3. Hai nhà lãnh đạo cùng chúc mừng dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bày tỏ vui mừng về những tiến triển đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt từ khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2007; tái khẳng định cam kết của hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên nền tảng tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau. 4. Hai nhà lãnh đạo điểm lại các trao đổi đoàn quan trọng gần đây, trong đó có chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Mauro Vieira vào ngày 10 tháng 04 năm 2024, và đoàn đại biểu do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu thăm Brasil từ ngày 26 đến 29 tháng 8 năm 2024; nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc chính thức cấp cao ở tất cả các kênh, cũng như mở rộng hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân. 5. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh sự tăng trưởng bền vững của trao đổi kinh tế song phương và nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư. Hai bên cam kết phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2025 và lên 15 tỷ USD vào năm 2030. 6. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh sự phối hợp giữa Brazil và Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và nhất trí tăng cường phối hợp, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau, khẳng định những cam kết chung đối với hòa bình và phát triển bền vững. 7. Hai nhà lãnh đạo chúc mừng sự thành lập của Liên minh toàn cầu về chống đói nghèo. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva hoan nghênh Việt Nam với tư cách là thành viên sáng lập Liên minh toàn cầu; hai nhà lãnh đạo cam kết cùng nỗ lực để xóa đói vào cuối thập kỷ này, phù hợp với Chương trình Nghị sự 2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva 8. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự ủng hộ đối với việc cải tổ quản trị toàn cầu, bao gồm việc mở rộng số lượng ủy viên thường trực và không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về sự ủng hộ của Việt Nam đối với nguyện vọng của Brazil trở thành ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an trong trường hợp cơ quan này được cải tổ. 9. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sự tôn trọng của mỗi nước đối với Luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc, và ủng hộ giải quyết các tranh chấp trong quan hệ quốc tế trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm việc tuân thủ và thực hiện có thiện chí các quy định của luật pháp quốc tế về biển và đại dương, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Brazil hoan nghênh Sáng kiến Nhóm Bạn bè UNCLOS do Việt Nam và một số quốc gia quan trọng khởi xướng. 10. Trên cơ sở nhận thức rằng biến đổi khí hậu là một thách thức lớn của nhân loại, hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ của Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC), Nghị định thư Kyoto và Thỏa thuận Paris. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh quyết định của Brazil đăng cai tổ chức COP-30 tại Belém năm 2025 và cam kết ủng hộ để Hội nghị đạt kết quả thành công. 11. Nhận thức được tính cấp bách của quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng đáp ứng nhu cầu của các quốc gia đang phát triển, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhiên liệu sinh học trong việc giảm thiểu các-bon trong lĩnh vực giao thông vận tải. Hai bên nhất trí duy trì đối thoại trong lĩnh vực năng lượng sinh học và năng lượng tái tạo và những sáng kiến khác để giảm bất bình đẳng bên trong và giữa các quốc gia. 12. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ ASEAN - Brazil và bày tỏ ủng hộ việc phối hợp tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác đối thoại theo lĩnh vực ASEAN - Brazil một cách thực chất, hiệu quả và cùng có lợi. Brasil ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực và tái khẳng định cam kết hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực phát triển bền vững, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, an ninh lương thực và dinh dưỡng, cùng các lĩnh vực khác. 13. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại đề nghị của Việt Nam về việc khởi động đàm phán một Hiệp định Thương mại tự do với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR). Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva nhất trí tiếp tục trao đổi với các thành viên khác của Khối MERCOSUR về vấn đề này. 14. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Tổng thống Lula về vai trò lãnh đạo của Brazil trong việc nâng cao tiếng nói của các nước Nam bán cầu trong khuôn khổ G20. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và bày tỏ mong muốn được đón tiếp Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam vào năm 2025. Tổng thống Lula bày tỏ vui mừng về lời mời và khẳng định mong muốn sớm thăm Việt Nam. 15. Trên nền tảng những thành tựu chung và nhận thức về lợi ích chung của một tầm nhìn chiến lược cho quan hệ Brazil - Việt Nam, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. Hai nhà lãnh đạo đã chỉ đạo hai Bộ trưởng Ngoại giao đàm phán về các nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược để hoàn tất trong thời gian sớm nhất.