Tương lai của giao thông nội đô nhìn từ taxi không người lái ở Vũ Hán

Nếu như Bắc Kinh và Thâm Quyến tỏ ra thận trọng khi nói đến xe tự hành với lý do an toàn, rất ít thành phố như Vũ Hán cho phép một đội xe gần 500 taxi không người lái (robotaxi) hoạt động trên 35% mạng lưới đường bộ. Dù quy mô còn khiêm tốn so với 18.000 taxi được cấp phép, chưa kể hàng chục nghìn xe công nghệ, robotaxi trở thành đề tài thu hút sự chú ý trên toàn quốc, giúp hình dung phần nào về giao thông nội đô trong tương lai.

Robotaxi ngày càng phổ biến

Chia sẻ với SCMP, một tài xế họ Liu nhận xét robotaxi “ngu ngốc” so với tài xế con người, làm tình trạng tắc đường trầm trọng hơn. Chẳng hạn, khi quay đầu, robotaxi dừng lại dù có một hàng xe ngay phía sau.

Hoạt động dưới thương hiệu Apollo Go, đội robotaxi Vũ Hán lớn nhất thuộc về “đại gia” tìm kiếm Internet Baidu. Các công ty khác như Dongfeng Motor và DeepBlue Technology cũng đã thử nghiệm taxi, xe đưa đón tự lái trong thành phố.

Dịch vụ ra mắt năm 2022 và bắt đầu được đón nhận trong nửa đầu năm. Baidu đặt mục tiêu tăng gấp đôi đội xe, lên 1.000 xe vào cuối năm 2024.

Một chiếc robotaxi Apollo Go đón khách tại Vũ Hán, ngày 12/7. Ảnh: SCMP

Theo sinh viên Andy Zhou, những người trẻ tuổi tại Vũ Hán rất muốn dùng thử dịch vụ. Khi đang ngồi xe, anh nhận được chú ý từ các tài xế xung quanh. Một số còn chụp lại ảnh.

Zhou cảm thấy an toàn khi ngồi trên taxi tự lái nhưng cho biết, những chiếc xe này phanh nhiều hơn so với taxi có người lái, đặc biệt khi đèn giao thông thay đổi tín hiệu hay có xe khác lấn làn. Trong một lần xe phanh gấp, anh đã làm đổ chai nước đang mở.