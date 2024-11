Tuổi thọ pin ô tô điện bao lâu là hợp lý?

Pin là thành phần đắt nhất của ô tô điện nên người tiêu dùng luôn đặt câu hỏi, tuổi thọ trung bình của pin có thời gian bao lâu là hợp lý? Theo công bố của các nhà sản xuất, tỷ lệ xuống cấp trung bình của pin EV là 2,3% dung lượng tối đa mỗi năm. Tuy nhiên, thực tế hiện nay đã có sự cải tiến công nghệ pin ô tô điện nên tuổi thọ trung bình của pin cũng được tăng lên đáng kể. Nếu trước đây, tuổi thọ trung bình của pin ô tô điện chỉ khoảng 5 năm thì đến nay loại pin được sản xuất theo công nghệ mới nên có tuổi thọ 8 - 10 năm trở lên và đây cũng được đánh giá là quãng thời gian phù hợp. Ngoài ra, việc sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng và thay thế pin theo khuyến cáo của nhà sản xuất cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng tuổi thọ của pin ô tô điện. Tuổi thọ của pin ô tô điện từ 8-10 năm là phù hợp. (Ảnh minh họa). Những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin ô tô Mặc dù hiện nay pin đã được cải tiến và có độ bền cao nhưng nếu sử dụng không đúng cách, pin sẽ bị hao mòn nhanh chóng. Ngoài ra, còn một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin ô tô điện như: - Xe không sử dụng trong thời gian dài: Việc để xe không sử dụng trong thời gian dài hoặc thường xuyên chịu nhiệt độ cao có thể làm giảm tuổi thọ pin xe. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của xe. Vì vậy phải bảo quản và sử dụng pin một cách cẩn thận. - Thời tiết khí hậu: Thông tin từ nhà sản xuất cho thấy tuổi thọ pin sẽ đạt được hiệu xuất sử dụng tốt nhất trong điều kiện môi trường có nhiệt độ 20 độ C hoặc thấp hơn. Điều này chứng tỏ việc sử dụng pin ở nhiệt độ lý tưởng sẽ giúp duy trì hiệu suất và tuổi thọ của pin. Vì thế, nếu sử dụng pin trong điều kiện nhiệt độ cao có thể gây ra phản ứng hóa học bên trong pin lithium-ion. Điều này có thể làm mất khả năng lưu trữ năng lượng, dẫn đến dung lượng pin cạn kiệt nhanh hơn, tuổi thọ của pin bị rút ngắn. - Cách vận hành xe cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiêu thụ năng lượng của pin. Đặc biệt, nếu tài xế lạm dụng quá nhiều việc đề-pa và tăng tốc sẽ làm giảm tuổi thọ pin của ô tô. Đây cũng là lý do xe di chuyển trong thành thị đông đúc thường pin có tuổi thọ ngắn hơn so với xe đi trên đường thông thoáng. Quãng đường đi chậm và tần suất dừng đỗ thường cũng gây ra tình trạng tuổi thọ pin bị suy giảm. - Thói quen sạc pin ảnh hưởng đến tuổi thọ pin ô tô điện khá nhiều. Cụ thể, thói quen để pin bị cạn kiệt và sạc pin đầy 100% thường xuyên sẽ khiến tuổi thọ pin bị giảm đáng kể. Ngoài ra, việc lạm dụng chức năng sạc nhanh thường xuyên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng pin. Bởi khi sạc nhanh, hiện tượng tỏa nhiệt có thể gây ra phản ứng giữa các chất bên trong, làm biến đổi thành phần của pin. Cách tăng tuổi thọ pin, tránh pin bị chai Khi sử dụng ô tô điện, tài xế cần tuân thủ các khuyến cáo từ nhà sản xuất để bảo quản pin xe hiệu quả. Dưới đây là một số khuyến cáo: - Không sạc thường xuyên: Thay vì sạc pin vài tiếng rồi ngưng, nên chọn sạc xe qua đêm để đảm bảo thời gian sạc pin chuẩn, vì thời gian sạc tiêu chuẩn của pin ô tô điện từ 18 tới 22 tiếng. - Không sạc pin khi vừa tắt máy xe: Để xe nghỉ cho đến khi động cơ trên xe nguội sau khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng trước khi sạc. Nếu sạc ngay khi tắt máy có thể làm giảm tuổi thọ của pin và ắc quy. - Chỉ sử dụng sạc chính hãng: Sử dụng bộ sạc chính hãng để đảm bảo an toàn cho pin và ắc quy. Việc sử dụng sạc không chính hãng có thể gây chập, cháy hoặc hỏng xe. - Dừng sạc ngay khi phát hiện bất thường: Trong quá trình sạc, nếu có mùi cháy hay khét ở bộ phận sạc thì dừng sạc ngay lập tức và rút ra. Sau đó đưa xe đến cơ sở phân phối để kiểm tra, sửa chữa. - Bảo quản pin khi xe không sử dụng trong thời gian dài: Khống chế dung lượng pin ở mức dưới 80% và không để pin bị cạn kiệt hẳn. - Không nên sạc pin nếu dung lượng pin còn lại có thể đáp ứng được phạm vi di chuyển trong ngày. - Nên duy trì dung lượng pin ở mức tối thiểu trên 20% và tối đa là 85% mỗi lần sạc. - Không nên để pin quá cạn kiệt rồi mới bắt đầu sạc, nên sạc ở mức tối thiểu là 20%. PHƯƠNG NAM(Tổng hợp)