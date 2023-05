Tua ngoại 'hút' khách, vì sao?

Festival Biển Nha Trang- Khánh Hoà kỳ vọng là điểm nhấn thu hút du khách mùa hè này



Đặc biệt trong mùa hè này, chuỗi Lễ hội Wonder Summer 2023 do tập đoàn Vinpearl tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 1 tới 31/7 tại nhiều thành phố du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An và Phú Quốc…

Lễ hội có 131 hoạt động và sự kiện với gần 800 show và minishow cùng những trải nghiệm giải trí hứa hẹn thiết lập các kỷ lục mới về quy mô, mang dấu ấn khác biệt. Wonder Summer 2023 trở thành điểm nhấn không chỉ với du khách Việt mà còn thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để trải nghiệm.

Việc các địa phương tổ chức nhiều chương trình lễ hội cũng là cơ hội để các đơn vị du lịch - lữ hành xây dựng các sản phẩm du lịch mới. Bà Trần Thị Bảo Thu, đại diện đơn vị lữ hành Vietluxtour cho biết đơn vị đã chuẩn bị các sản phẩm hè trong và ngoài nước từ đầu năm 2023. Thông qua khảo sát nhu cầu của du khách, đơn vị đã có những đánh giá với các tour trong nước.

Các điểm đến như Đà Nẵng, Phú Quốc, Tuy Hoà, Nha Trang, Đà Lạt…vẫn được du khách ưa chuộng. “Vào mùa hè, du khách thường chuộng các hình thức du lịch biển, thư giãn ở cao nguyên nên các điểm đến biển kết hợp với những điểm vui chơi phức hợp sẽ thu hút khách gia đình…trốn nóng. Các điểm du lịch quen thuộc vẫn được du khách quan tâm nhiều” - bà Thu cho hay.