Tự Long làm Xuân Hinh xúc động

NSƯT Xuân Hinh gây chú ý với video vừa tưới cây, vừa gõ trống và hát Trống cơm trên trang cá nhân. Nghệ sĩ nói “Xuân Hinh cũng vượt ngàn chông gai”. Nhiều khán giả khen nghệ sĩ yêu đời, năng lượng, có người gợi ý Xuân Hinh nên đi thi Anh trai vượt ngàn chông gai nếu chương trình có mùa 2.

Ngay sau đó, NSND Tự Long khen đàn anh hát trống cơm nguyên bản gốc rất hay, đúng theo kiểu thế hệ 5X, 6X, 7X vẫn ca hát.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ xin ý kiến của Xuân Hinh về màn trình diễn trong chương trình âm nhạc. Tự Long vừa có sân khấu Trống cơm phiên bản mới, đứng top 1 trending YouTube Việt Nam mục âm nhạc cùng Soobin và Cường Seven.