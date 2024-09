Tử hình kẻ thảm sát cả nhà ở Bắc Giang

3 năm sau khi giết bố, mẹ và em gái, Trần Trung Hiếu (ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang) bị tuyên phạt tử hình. Ngày 24/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết TAND tỉnh này đã tuyên tử hình Trần Trung Hiếu (50 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội Giết người. Theo cáo trạng, Hiếu sống tại thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang). Năm 2013, bị cáo kết hôn với bà Hà Thị Kiều (45 tuổi), cư trú tại TP Lạng Sơn và có với nhau 2 con chung. Hai năm sau, Hiếu bị TAND TP Lạng Sơn phạt 6 năm tù khi gây thương tích cho vợ. Trong thời gian đang chấp hành án, năm 2019, TAND TP Lạng Sơn tuyên ly hôn giữa bà Kiều và Hiếu. Cậu con trai tên M. (sinh năm 2014) của Hiếu được ông Trần Đình Luật (bố Hiếu) và bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) đón về chăm nuôi tại Bắc Giang. Ngày 13/10/2021, Hiếu ra tù, trở về thôn Tuấn Mỹ sống cùng bố, mẹ, con trai và 2 em ruột là chị Trần Thị Thảo, anh Trần Nguyên Hãn. Trần Trung Hiếu khi bị bắt (Ảnh: Công an Bắc Giang). Theo nội dung cáo trạng, dù được những người trong gia đình cho biết cháu M. là con đẻ của Hiếu nhưng bị cáo một mực bác bỏ. Khi bị người nhà yêu cầu phải nhận, bị cáo bực tức, mâu thuẫn với mọi người rồi nghĩ đến việc trả thù. Sáng 22/10/2021, trong tình trạng say xỉn, Hiếu bị chị Thảo nhắc lại chuyện nhận con. Bực tức, Hiếu lấy con dao rựa chém chị Thảo chết tại chỗ. Lúc này, chỉ có Hiếu và nạn nhân ở nhà. Vài phút sau, nghe tiếng bà Thoa đi làm đồng về, Hiếu cầm dao đi ra cổng, thông báo với mẹ việc vừa chém chết em gái. Bà Thoa tức giận, cầm chiếc cuốc làm đồng để đánh Hiếu nhưng lại bị Hiếu sát hại. Giết xong 2 người, Hiếu lấy bao đậy lên người bà Thoa, dùng các bó cây thuốc che lên thi thể chị Thảo để tránh người đi qua cổng phát hiện. Đến khoảng 13h cùng ngày, ông Luật về nhà thấy cổng đang khóa. Thông qua nhà hàng xóm, ông Luật vào được nhà. Đến thềm nhà chính, người cha bị Hiếu chém một nhát vào cổ nên loạng choạng ngã xuống sân. Sau đó, Hiếu chém thêm nhiều nhát đến khi ông Luật tử vong. Gây án xong, Hiếu lấy chìa khóa xe máy trong túi áo ông Luật, giấu con dao gây án rồi bỏ trốn. Bị cáo chạy về huyện Kim Sơn (Ninh Bình) rồi quay lại Hà Nội đi Lào Cai. Đến ngày 24/10/2021, Hiếu bị bắt tại chốt kiểm dịch Covid-19 thuộc địa phận xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).