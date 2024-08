Tử hình kẻ giết người cướp của rồi lẩn trốn trong rừng ở Long An

Ít phút sau, Tâm vờ nói chuyện để đánh lạc hướng chị C. Sau khi chị này quay lưng, Tâm đâm vào người khiến nạn nhân trọng thương.

Nạn nhân hô hoán tìm cách bỏ chạy thì Tâm chém chị C. gục xuống. Hắn lấy xe SH rồi nổ máy rời khỏi quán. Trong lúc di chuyển, Tâm biết công an sẽ lần theo dấu vết của mình nên lái xe chạy về tỉnh Long An.

Trước khi gây án, Tâm đã tìm hiểu địa bàn và lên kế hoạch rất chi tiết. Cụ thể, Tâm đã cất giấu 1 bộ quần áo khác ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Sau khi gây án và cướp được tài sản, Tâm quay về đây để thay đồ rồi di chuyển về Long An.