Tử hình cựu Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tham ô 152 tỷ đồng

Bằng chiêu thức tinh vi, cựu kế toán trưởng của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương viết khống 409 giấy rút tiền, séc và ủy nhiệm chi để rút số tiền hơn 246 tỷ đồng. Tối 23/9, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Hoàng, SN 1971, cựu Trưởng phòng Tài chính Kế toán, cựu Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (VSDTTW) về tội Tham ô tài sản. Liên quan đến vụ án, HĐXX đã tuyên phạt 2 cựu Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là bị cáo Đặng Đức Anh (SN 1964) và Nguyễn Trần Hiển (SN 1954) mức án 3 năm tù; Phạm Sơn Thủy (SN 1959, cựu Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) 4 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, vào tháng 2/2023, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) nhận được đơn tố cáo của ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện VSDTTW. Nội dung đơn cho hay, Ban lãnh đạo Viện kiểm tra tài khoản và đối chiếu kiểm tra sổ sách của phòng Tài chính - Kế toán, phát hiện, từ 1/1/2017 đến 31/12/2022, ông Nguyễn Hoàng đã rút 110 tỷ đồng từ 4 tài khoản của Viện VSDTTW nhưng không nhập quỹ tiền mặt của Viện. Ảnh minh họa. Vào cuộc điều tra, Cơ quan công an làm rõ, từ tháng 3/2009- 2/2023, Viện VSDTTW mở 6 tài khoản ngân hàng (là nguồn tiền từ các hoạt động dịch vụ và nguồn tiền từ các dự án nước ngoài tài trợ). Khi đó, ông Nguyễn Hoàng với vai trò là Kế toán viên, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Viện VSDTTW đã viết khống 409 giấy rút tiền, Séc và Ủy nhiệm chi (gọi chung là giấy rút tiền) để rút hơn 246 tỷ đồng. Trong đó, ông Hoàng đã trả hơn 94 tỷ đồng (để che giấu hành vi phạm tội). Cáo buộc cho rằng, số tiền mà ông Hoàng đã chiếm đoạt của Viện là hơn 152 tỷ đồng. Theo lời khai của ông Hoàng, bị cáo dùng tiền để đánh bạc theo hình thức chơi lô, đề, không chi cho bất kỳ ai. Bị cáo đã viết khống đề xuất tạm ứng của các đơn vị, phòng ban thuộc Viện VSDTTW khi trình ký các giấy rút tiền; đã trà trộn các giấy rút tiền vào tập văn bản, chứng từ cần ký gấp để những cá nhân liên quan ký, phê duyệt trên các giấy rút tiền. Từ năm 2009 đến năm 2017, do ông Hoàng đã sửa đổi số liệu trên các báo cáo tài chính nên khi duyệt báo cáo cuối năm, lãnh đạo Viện VSDTTW cũng như Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế không phát hiện được việc bị cáo chiếm đoạt tiền. Thời điểm từ 2018, với tư cách là Kế toán trưởng, bị cáo Nguyễn Hoàng đã khất nợ báo cáo tài chính với Vụ Kế hoạch Tài chính. Vụ Kế hoạch - Tài chính đã có 2 công văn đôn đốc nhưng ông Hoàng vẫn không thực hiện. Ngoài ra, để che giấu hành vi rút tiền, bị cáo đã rút tiền từ tài khoản này rồi lại nộp sang tài khoản khác hoặc nhiều lần vay, mượn tiền từ người thân, bạn bè để nộp tiền vào các tài khoản khi các tài khoản này cần tiền để sử dụng, quyết toán, kết thúc dự án. Theo cáo buộc, bị cáo Đặng Đức Anh, Phạm Sơn Thủy và Nguyễn Trần Hiển đã không kiểm tra, giám sát thông tin, phương án chi, chứng từ quyết toán chi trước khi ký duyệt; không kiểm tra quỹ tiền mặt của đơn vị sau khi đã ký giấy rút tiền; không thực hiện việc kiểm kê, đối chiếu số dư trong các tài khoản…, dẫn đến việc ông Hoàng nhiều lần rút tiền trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện.