Truyền thông Đông Nam Á nhận định trận chung kết ASEAN Cup 2024

Trận chung kết ASEAN Cup 2024 giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan đang nhận nhiều sự quan tâm của truyền thông khu vực Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam và Thái Lan là 2 đội góp mặt ở chung kết ASEAN Cup 2024. Ảnh: Minh Dân/Changsuek Theo tờ Beritasatu (Indonesia), tuyển Thái Lan đã có một hành trình đầy kịch tính để tiến vào chung kết, sau khi vượt qua Philippines trong trận bán kết lượt về với chiến thắng 3-1 sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Với tổng tỉ số 4-3 sau 2 lượt trận, đội bóng có biệt danh "Voi chiến" đã khẳng định đẳng cấp của mình với tư cách là nhà đương kim vô địch. Các ngôi sao của Thái Lan như Peeradon Chamratsamee và Patrik Gustavsson đã thi đấu xuất sắc, trước khi Suphanat Mueanta ghi bàn quyết định ở phút 116. Tuyển Thái Lan vất vả đánh bại Philippines để vào chung kết ASEAN Cup 2024. Ảnh: Changsuek Trong khi đó, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này cũng được đánh giá cao. Theo Bernama (Malaysia), lối chơi của Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik rất tổ chức, với khả năng tận dụng triệt để các tình huống cố định và phản công. Đây được dự báo sẽ là một thách thức lớn cho Thái Lan trong trận chung kết. Cả tờ New Straits Times và The Star của Malaysia đều không quên nhắc đến trận chung kết AFF Cup 2022, nơi Thái Lan đánh bại Việt Nam với tổng tỉ số 3-2. Dù Việt Nam đang có phong độ ấn tượng, nhưng Thái Lan vẫn được coi là một đối thủ đáng gờm, đặc biệt là khi họ đã chứng tỏ bản lĩnh ở các trận đấu căng thẳng. BolaSport nhận định: "Cuộc tái đấu này không chỉ là trận chiến giữa 2 đội tuyển mạnh nhất khu vực, mà còn là màn so tài giữa 2 phong cách bóng đá khác nhau. Tuyển Việt Nam với sự kỉ luật và chặt chẽ đối đầu với sự linh hoạt và sáng tạo của Thái Lan". Theo thống kê từ Beritasatu, Thái Lan và Việt Nam đều là những "ông lớn" của bóng đá Đông Nam Á, với bề dày lịch sử tại giải vô địch Đông Nam Á. Thái Lan đã giành được 7 chức vô địch, trong khi Việt Nam sở hữu 2 danh hiệu và đang khát khao khẳng định vị thế của mình trước đối thủ Thái Lan. Hầu hết các tờ báo đều đồng tình rằng, dù Thái Lan đang là đương kim vô địch, nhưng Việt Nam lại có lợi thế sân nhà ở lượt đi cùng phong độ vượt trội từ đầu giải. Trận lượt đi sẽ diễn ra tại sân Việt Trì vào ngày 2.1.2025, trong khi trận lượt về sẽ được tổ chức tại Rajamangala (Thái Lan) vào ngày 5.1.2025.