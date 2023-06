Truyền thông đa phương tiện vẫn ‘sáng’ ?

Trong nước, xu thế chuyển đổi số trong báo chí để phát triển kinh tế báo chí từ mô hình cũ (báo, tạp chí in) sang mô hình mới, chủ yếu dựa vào quảng cáo online và trả phí hàng tháng – quý – năm. Tuy nhiên, do người tiêu thụ sản phẩm truyền thông – tin tức vẫn chưa có thói quen trả phí qua mạng, việc triển khai thu phí đang khá gập ghềnh.

Tại Việt Nam, tính tới năm 2023, có 5 cơ quan báo chí triển khai thu phí gồm Báo điện tử VietnamPlus (năm 2018), Báo điện tử VietnamNet, Tạp chí điện tử Ngày Nay (năm 2021), Báo Người Lao động và Báo Tuổi trẻ (năm 2022). Song doanh thu từ các hoạt động này còn rất nhỏ và bước đầu mang tính thử nghiệm.

Trong khi đó, theo báo Tiền Phong, qua khảo sát số liệu từ 159 cơ quan báo chí in và điện tử (81 báo, 78 tạp chí), trong 2 năm đại dịch, tổng doanh thu đều giảm, trong đó, tổng doanh thu khối báo trong năm 2021 giảm 30,6% so với năm 2020 (năm 2020 là 2.855 tỷ đồng, năm 2021 là 1.952 tỷ đồng); tổng doanh thu khối tạp chí từ 307 tỷ đồng năm 2019 giảm còn 259 tỷ đồng trong năm 2020 và năm 2021 tiếp tục giảm mạnh xuống chỉ còn 170 tỷ đồng. Doanh thu Đài phát thanh, truyền hình năm 2021 cũng giảm 10% so với năm 2020.

Liệu rằng ở Việt Nam, làn sóng khủng hoảng có lan rộng, nhất là ở những mảng báo chí không quá “chính thống”, ít nhiều có sự phối hợp của tư nhân cùng sản xuất nội dung? Tôi nghĩ rằng sẽ không có gì bất ngờ nếu những diễn biến theo chiều hướng như trên diễn ra.

Song từ góc độ lạc quan, vẫn có thể tin tưởng vào những nội dung chất lượng từ chiến lược truyền thông đa phương tiện của báo, đài trong nước có thể chinh phục được độc giả, nhất là ở những mảng cần nội dung chất lượng cao, không chạy theo xu hướng.

Rõ ràng, để khẳng định rằng mọi thứ đang đi đúng hướng, những thử thách của thị trường trong 3-5 năm tới là rất cần thiết, kể cả với những cơ quan thông tấn có bề dày truyền thống.