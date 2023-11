Truy tố GĐ Công ty Angel Lina và đồng phạm vẽ 18 'dự án ma', lừa hơn 800 tỷ đồng

Để tạo lòng tin và thu hút đầu tư từ khách hàng, họ đưa ra các chính sách, khuyến mãi, hạ giá bán đối với các nền đất thổ cư (không có thật) rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch, chiết khấu cao, cam kết bồi thường và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất...

Quá trình điều tra xác định Hiền, Nhung và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà. Trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách, qua đó phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 828,5 tỷ đồng.

Ngoài 8 bị can bị truy tố, bị can Trần Thị Mỹ Hiền là người giữ vai trò tổ chức, chủ mưu và tham gia trực tiếp, xuyên suốt việc thực hiện hành vi phạm tội, cũng như việc liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can khác.

Mặc dù trước đó được chuẩn đoán có bệnh lý trầm cảm, nhưng Hiền thường xuyên tham gia trong các giao dịch thỏa thuận mua bán đất đai có giá trị rất lớn, pháp lý nguồn gốc đất phức tạp.