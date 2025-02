Truy tố cựu Vụ phó Bộ Công Thương nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2015 đến tháng 9/2015, khi là Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, ông An là Trưởng Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông An biết rõ 2 doanh nghiệp trên không đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Do vậy, với động cơ cá nhân, ông An chủ động gợi ý nhận tiền để hợp thức các thủ tục có điều kiện cho 2 công ty trên.

Cụ thể, cựu vụ phó nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt, và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Công ty Long Hưng. Từ đó, Bách Khoa Việt và Long Hưng được tạo điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.