Truy tìm kẻ giật hơn 210 tờ vé số của người khuyết tật ở Bình Dương

Trước đó, vào ngày 7/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đinh Công Sơn (SN 1964, trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Sơn làm nghề chạy xe ôm, khoảng 9h ngày 12/12/2023, sau khi chở khách đến Trung tâm y tế huyện Châu Phú, trên đường về Sơn phát hiện ông Phạm Văn Chuối (SN 1973) bị mù đang đứng bán vé số nên nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số.

Sau khi lên kế hoạch, Sơn đến giả vờ hỏi mua vé số, khi ông Chuối đưa 116 tờ vé số cho Sơn thì hắn tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng truy tìm và bắt giữ Sơn ngay sau đó cùng tang vật.