Truy nã nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội

Ngày 22/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, căn cứ vào các tài liệu điều tra, cùng các vật chứng thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Giáp Thị Huyền Trang về tội danh Giết người, quy định tại Khoản 1, Điều 123, Bộ Luật hình sự.

Chân dung bị can Giáp Thị Huyền Trang.