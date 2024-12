Trưởng thành hơn trong tình yêu

Trời hôm nay trở lạnh, anh hẹn tôi tại quán cà phê nhỏ ở góc phố quen, gần cơ quan anh làm việc. Giọng trầm trầm của anh lộ rõ niềm vui khi khoe với tôi về tình yêu mới của anh. Cũng vẫn người đàn ông đó, chỗ ngồi đó, trong tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng, trước đây, tôi đã chứng kiến sự buồn rầu, chán nản của anh khi chia tay người yêu cũ. Anh bắt đầu câu chuyện bằng việc thừa nhận: "Tôi biết những sai lầm của mình khi đó khiến người yêu cũ bị tổn thương. Đến khi nhận ra, mọi thứ đã muộn. Muộn với mối tình trước, nhưng vừa kịp thời cho người con gái tôi yêu hiện tại. Để cô ấy thực sự cảm nhận rõ tình yêu của tôi". Chính sự đổ vỡ ấy đã thôi thúc anh nhìn lại bản thân. Anh không giấu việc chưa biết quan tâm người yêu đúng cách, luôn ưu tiên công việc, bạn bè hơn người con gái ấy. Mất một thời gian khá dài để anh tìm lại cảm giác yêu lần nữa. Lần này, anh chọn sửa chữa và thay đổi. Anh kể về những bước thay đổi, từ việc dành thời gian và sự ưu tiên cho bạn gái, quan tâm cô ấy bằng những hành động, cử chỉ nhỏ, cho đến việc học cách lắng nghe. Trước đây, anh sẵn sàng dành thời gian cho công việc, bạn bè, không có sự ưu tiên nào cho người yêu. Anh dùng lý do để bắt người yêu phải chờ đợi hoặc tự điều chỉnh thời gian gặp gỡ theo cách anh muốn. Hiện tại, anh đã biết đặt bạn gái trong danh sách ưu tiên đặc biệt của mình. Anh học cách gọi điện thoại chỉ để hỏi cô ấy về ngày làm việc của cô ấy. Hay anh đã biết từ chối bạn bè để cùng cô ấy đi thưởng thức món ăn cô ấy thích. Một trong những thay đổi nữa của anh là học cách chấp nhận con người thật của bạn gái. Anh không còn cố gắng thay đổi người yêu như từng làm với người cũ. Anh yêu bạn gái mới vì chính con người cô ấy chứ không phải một phiên bản mà anh muốn cô ấy trở thành. Điều này giúp họ hiểu nhau hơn và cảm thấy tự do trong mối quan hệ. Anh đã học cách thể hiện tình cảm qua những hành động cụ thể: Mua hoa tặng cô ấy không cần lý do hay nhân một dịp đặc biệt nào; tặng những món quà nho nhỏ, dành lời khen chân thành cho bộ đồ hay kiểu tóc mới của bạn gái… Những nỗ lực đó đã làm bạn gái hiện tại của anh cảm thấy được yêu thương. Tình cảm của họ cũng lớn dần khi cả hai đều cố gắng vun đắp. Bên cạnh sự quan tâm đó, anh cũng kể nhiều hơn với bạn gái về công việc, bạn bè của mình. Anh thừa nhận, trước đây thường tránh những cuộc trao đổi với người yêu, luôn cẩn trọng và cân nhắc trước khi chia sẻ việc gì. Chính điều này khiến những hiểu lầm, nghi ngờ thường xuyên xảy ra giữa hai người. Giờ đây, ngoài chia sẻ thẳng thắn, anh còn dành thời gian lắng nghe bạn gái của mình. Những thay đổi của anh không chỉ mang lại hạnh phúc cho cả 2 người mà còn giúp anh trưởng thành hơn trong tình yêu. Đúng như anh nói, tình yêu cần sự quan tâm, chân thành và những hành động dù nhỏ nhưng xuất phát từ trái tim. Theo Phụ nữ Việt Nam