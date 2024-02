Trường Giang - Nhã Phương bị 'tóm gọn' khi đi chùa, nhất quyết không làm điều này giữa bão thị phi

Đang yên đang lành, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang bị réo tên vào những ồn ào không đáng có trên mạng xã hội. Mọi chuyện xuất phát từ việc Nhã Phương đang livestream trò chuyện với Phát La thì Nam Em xuất hiện và tặng món quà quy đổi ra tiền mặt tầm chục triệu đồng.

Những ngày qua, vợ chồng "Mười Khó" quyết giữ thái độ im lặng, chỉ đăng ảnh đời thường và công việc chứ không nhắc đến "sóng gió".

Your browser does not support the video tag.

Trường Giang và Nhã Phương bị bắt gặp cùng nhau đi lễ chùa ở Tây Ninh vào ngày mùng 10. Video: @sangle300193.

Vào chiều Mùng 10 (ngày 19/2), "team qua đường" bắt gặp vợ chồng Nhã Phương có mặt tại núi Bà Đen, Tây Ninh để đi lễ đầu năm. Qua clip một cư dân mạng ghi lại, Nhã Phương và Trường Giang đều mang khẩu trang, đội nón, đeo kính để tránh gây chú ý khi xuất hiện ở nơi đông người.

Trong khi Nhã Phương thực hiện hành lễ thì Trường Giang đứng ở phía sau để dõi theo vợ. Cặp đôi luôn ngồi sát cạnh nhau, đồng hành trong các hoạt động suốt những ngày qua.