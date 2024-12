Trường Đại học Cửu Long tổ chức giao lưu bóng đá lưu học sinh Lào

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975- 02/12/2024), ngày 30/11, Trường ĐH Cửu Long tổ chức buổi giao lưu bóng đá mini nam, nữ lưu học sinh. Tham dự buổi giao lưu bóng đá có các lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Trường ĐH Cửu Long; cán bộ, giảng viên, chuyên viên nhà trường, công an tỉnh Vĩnh Long, công an huyện Long Hồ cùng tham gia. Các đội giao lưu đá bóng. Buổi giao lưu có 6 đội tham gia ở nội dung bóng đá mini nam, nữ loại sân 5 người. Ở nội dung bóng đá nam có 4 đội tham gia, nội dung bóng đá nữ có 2 đội tham gia. Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia. Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho biết: Mục đích của buổi giao lưu là nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu thể dục thể thao, góp phần nâng cao thể chất, rèn luyện sức khoẻ và tinh thần cho lưu học sinh, giúp các em phát triển một cách toàn diện. Đồng thời, thông qua buổi giao lưu sẽ góp phần phát huy tình hữu nghị giữa hai đất nước Việt - Lào. Ban tổ chức trao giải cho đội đạt thành tích xuất sắc ở nội dung bóng đá mini nữ. Kết quả, tại nội dung bóng đá nam, đội lưu học sinh Campuchia xuất sắc giành được giải nhất; đội cán bộ, giảng viên trường đoạt giải nhì; đội Công an Vĩnh Long đoạt giải ba. Còn ở nội dung bóng đá nữ đội cán bộ, giảng viên đoạt giải nhất; đội Lào đoạt giải nhì. Trường Đại học Cửu Long hiện có 120 lưu học sinh nước ngoài đến từ: Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc đang học tập tại Trường. Thời gian qua, lãnh đạo Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các bạn tham gia sinh hoạt, học tập, nghiên cứu tại trường.