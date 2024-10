Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam công bố mở thêm 7 ngành học mới và quỹ học bổng 150 tỷ đồng

Năm 2025, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam sẽ mở thêm 7 ngành đào tạo mới đồng thời mở rộng quỹ học bổng lên 150 tỷ đồng. Theo đó, 7 chương trình đào tạo mới, được cấp bằng trực tiếp từ các đối tác Đại học uy tín tại Anh trong các khối ngành Quản trị & Kinh doanh, Khoa học Máy tính & Công nghệ, Truyền thông & Sáng tạo, Du lịch & Khách sạn. Lãnh đạo nhà trường cho biết, đây là hoạt động tiền đề cho chiến lược phát triển mới của BUV, xoay trục trọng tâm để đưa BUV tiến nhanh hơn trên hành trình trở thành “Home of the Lionhearted” (Ngôi trường của những trái tim sư tử bản lĩnh) hàng đầu. Hợp tác đào tạo và cấp bằng trực tiếp với các trường đại học tại Anh Quốc, cung cấp các chương trình đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường nhân lực toàn cầu, từ lâu đã là giá trị nền tảng và lợi thế cạnh tranh của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Đại diện BUV chia sẻ thông tin với báo chí về chuyên ngành mới năm 2025. Trên nền tảng này, BUV tiếp tục ra mắt 7 chương trình đào tạo mới, ở bậc Cử nhân và Thạc sĩ, bắt đầu đào tạo từ năm 2025, bao gồm: 6 chương trình bậc Cử nhân là Khoa học dữ liệu và Phân tích Kinh doanh, Quản trị và Đổi mới Kỹ thuật số được cấp bằng bởi Đại học London (UoL) và chỉ đạo học thuật bởi Học viện Kinh tế & Khoa học Chính trị London (LSE). Ngoài ra còn có sản xuất Phim và Truyền thông được cấp bằng bởi Đại học Nghệ thuật Bournemouth (AUB), Kỹ thuật Phần mềm được cấp bằng bởi Đại học Stirling, Quản trị Du lịch, Quản lý Tổ chức Sự kiện được cấp bằng bởi Đại học Bournemouth (BU); 1 chương trình bậc Thạc sĩ là Thạc sĩ Kinh doanh được cấp song bằng bởi BUV và Đại học Staffordshire, với 5 chuyên ngành: Quản trị Quốc tế, Digital Marketing, Du lịch và Khách sạn, Công nghiệp sáng tạo, Công nghệ tài chính và Phân tích dữ liệu. Bà Võ Hồng Hạnh, Giám đốc Marketing & Truyền thông, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) cho biết, các chương trình đào tạo mới sẽ kế thừa và phát huy các lợi thế sẵn có của BUV trong đào tạo học thuật, bao gồm: Cơ sở vật chất đạt chuẩn QS 5 sao, giáo trình và chất lượng giảng dạy đạt chứng nhận kiểm định toàn diện từ Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Anh Quốc (QAA). Cùng với đó là phương pháp giảng dạy chú trọng vào việc tạo ảnh hưởng thực tiễn để các sinh viên trở thành những nhân tố mang lại giá trị thực sự cho cộng đồng. Đồng thời, 100% đội ngũ giảng viên tại BUV đạt các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, giúp sinh viên áp dụng kiến thức hiệu quả. GS.TS Raymond Gordon – Hiệu trưởng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam nhấn mạnh: “Việc không ngừng phát triển chương trình đào tạo chất lượng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của BUV, nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền giáo dục với phương châm “Vì tương lai của Việt Nam”. Năng lực học thuật xuất sắc không chỉ mang lại cho các em bằng cấp quốc tế, mà còn là động lực cho hành trình học tập và phát triển trọn đời. Chúng tôi hy vọng rằng, mỗi sinh viên khi bước ra khỏi cánh cổng BUV không chỉ giỏi về học thuật, mà còn mang tinh thần tiên phong, trái tim bản lĩnh để đối mặt với mọi thách thức và để lại dấu ấn bền vững trong một thế giới đầy biến động. Các thế hệ sinh viên của chúng tôi đã, đang và sẽ là minh chứng sống động cho giá trị tinh hoa của giáo dục Anh Quốc tại BUV.” Bên cạnh các ngành học mới, BUV cũng chính thức công bố Quỹ học bổng BUV năm 2025 với trị giá 150 tỷ đồng, tăng gần 75% so với cùng kỳ. Bà Võ Hồng Hạnh, Giám đốc Marketing & Truyền thông, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) thông tin về học bổng. Quỹ học bổng bao gồm nhiều hạng mục học bổng như: Học bổng Nhà sáng lập, Học bổng Trái tim Sư tử, Học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh, Học bổng Hiệu trưởng, Học bổng Giám đốc Đào tạo, Học bổng Khối ngành và Học bổng Tài năng... Trong đó, Học bổng Trái tim Sư tử và Học bổng Nhà sáng lập là các học bổng toàn phần, đặc biệt dành cho những học sinh có bất lợi về thế chất, sức khỏe, hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng biết nuôi dưỡng ý chí kiên cường, trái tim dũng cảm và sức “chiến đấu" phi thường để vượt qua rào cản cá nhân, phấn đấu đạt được thành tích xuất sắc và truyền cảm hứng tích cực đến những người xung quanh. Chương trình Học bổng mới, lần đầu được triển khai năm 2025 là Học bổng Phát triển Giáo dục, dành cho các sinh viên ngoài Hà Nội có cơ hội học tại trường, trị giá từ 30-50% học phí. Ông Marcus Winsley – Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam cũng chia sẻ: “BUV là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực giáo dục, một trong ba lĩnh vực hợp tác trọng tâm của 2 nước. Chất lượng đào tạo tại BUV là minh chứng cho chất lượng giáo dục của Anh Quốc thông qua kiểm định chất lượng giáo dục bậc đại học QAA. Việc BUV ra mắt các ngành học mới và quỹ học bổng lớn nhất từ trước đến nay mở ra nhiều cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến và lâu đời của Anh Quốc cho sinh viên Việt Nam, bất kể hoàn cảnh xã hội. Qua đó, sinh viên không chỉ có cơ hội tiếp cận những lợi thế học thuật, giáo dục của hai nước, rèn giũa bản thân thành một người có ích cho xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của hai nước và thế giới”.