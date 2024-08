Trung Quốc trình làng ô tô điện sạc nhanh nhất thế giới

Với thông số này, Zeekr tuyên bố rằng loại pin Golden Battery của họ có thể sạc nhanh hơn cả pin lithium ternary - loại pin sản xuất hàng loạt có thời gian sạc nhanh nhất trên thị trường hiện nay. Do đó, hãng khẳng định Zeekr 007 2025 chính là mẫu ô tô điện có tốc độ sạc nhanh nhất thế giới.

Về tính an toàn của khối pin có tốc độ sạc siêu nhanh này, Zeekr cho biết ngay ở thế hệ đầu tiên, Golden Battery đã trải qua các bài kiểm tra an toàn cực độ. Trong đó bao gồm cả việc bị ném vào lửa ở nhiệt độ 1000 độ C, ngâm nước 48h hay giữ ở nhiệt độ cực lạnh (-45° C) trong 8h mà vẫn hoạt động bình thường khi được đặt trở lại xe.

Cụm pin Golden Battery có dung lượng 75kWh. Bên cạnh đó, Zeekr 007 vẫn giữ lại tùy chọn pin CATL Qilin 100 kWh, được tối ưu hóa để đáp ứng tiêu chuẩn sạc nhanh 5C.