Trung Quốc mua gần 800.000 tấn loại tinh bột trắng này từ Việt Nam

Chỉ trong 7 tháng, Trung Quốc đã chi ra 1,08 tỷ USD để mua một loại tinh bột trắng từ các quốc gia ở Đông Nam Á. Trong đó, riêng Việt Nam cung cấp gần 800.000 tấn hàng cho thị trường này. Số liệu thống kê của cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy, tháng 7 vừa qua, quốc gia này đã chi 145,1 triệu USD để nhập khẩu gần 289,2 nghìn tấn tinh bột sắn (mã HS 11081400), tăng 66,3% về lượng và tăng 55,9% về giá trị so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp nhập khẩu tinh bột sắn của Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 7 tháng năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 2,05 triệu tấn tinh bột sắn, giá trị lên tới 1,08 tỷ USD, tăng 21,8% về lượng và tăng 33,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia và Indonesia. Thái Lan là nguồn cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc trong 7 tháng năm nay. Cụ thể, Trung Quốc đã nhập gần 955,9 nghìn tấn tinh bột sắn từ Thái Lan, giá trị đạt 525,5 triệu USD, tăng nhẹ 3,8% về lượng và tăng 13,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần tinh bột sắn của Thái Lan chiếm 46,6% trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc, thấp hơn so với mức 54,69% của cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam là nhà cung cấp tinh bột sắn lớn thứ hai cho Trung Quốc, đạt 762,72 nghìn tấn, với giá trị hơn 393,2 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, loại tinh bột trắng này xuất sang Trung Quốc tăng 40% về lượng và tăng mạnh 56% về giá trị. Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam chiếm 37,2% trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc, cao hơn so với mức 32,35% của 7 tháng năm 2023. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đẩy mạnh nhập khẩu tinh bột sắn từ Lào, Campuchia và Brazil, trong khi giảm nhập khẩu từ Indonesia. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng qua, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của nước ta đạt 1,79 triệu tấn, thu về 822,7 triệu USD; tuy giảm 3,8% về lượng nhưng tăng 7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bình quân xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 8 tháng năm nay đạt 458,1 USD/tấn, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2023. Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn bao mua tới 92% tổng lượng sắn và sản phẩm sắn của nước ta. Theo đó, quốc gia tỷ dân này đã chi ra khoảng 751 triệu USD để mua 1,65 triệu tấn, giảm 2,2% về lượng nhưng tăng 9,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Các chủng loại sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng qua chủ yếu là tinh bột sắn và sắn lát khô. Trong đó, xuất khẩu tinh bột sắn có xu hướng tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.