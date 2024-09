Trung Quốc đặt ra một số tiêu chuẩn toàn cầu cho công nghệ 6G

Các tiêu chuẩn mới được thiết kế riêng để nâng cao kịch bản được nêu trong khuôn khổ viễn thông di động quốc tế 2030 của ITU: truyền thông nhập vai, độ trễ thấp cực kỳ đáng tin cậy và tích hợp AI. Ảnh minh họa (Nguồn: VCG) Theo South China Morning Post ngày 13/9, Trung Quốc đã thiết lập các tiêu chuẩn công nghệ 6G quan trọng dưới sự bảo trợ của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), đánh dấu bước tiến đáng kể trong việc thiết lập khuôn khổ quốc tế cho viễn thông thế hệ tiếp theo. Cụ thể, các tiêu chuẩn mới được thiết kế riêng để nâng cao các kịch bản được nêu trong khuôn khổ viễn thông di động quốc tế 2030 của ITU: truyền thông nhập vai, độ trễ thấp cực kỳ đáng tin cậy và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Các tiêu chuẩn được đề xuất này nhằm hỗ trợ các yêu cầu khác nhau của 6G, chẳng hạn như nhu cầu gửi nội dung an toàn và cập nhật dữ liệu. Ông Cui Kai - Giám đốc nghiên cứu cộng tác của công ty tư vấn IDC chuyên về ngành viễn thông, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các tiêu chuẩn. Ông cho biết: “Như trong lĩnh vực truyền thông nhập vai, nó đã vượt ra ngoài phạm vi chỉ là màn hình thực tế ảo (VR) hoặc đa phương tiện. Bất kỳ dịch vụ nào yêu cầu băng thông cao, độ trễ thấp và độ tin cậy cao đều có thể hưởng lợi từ các kiến trúc và module này.” Các tiêu chuẩn trên đã được xác nhận vào ngày 26/7 trong cuộc họp toàn thể của nhóm nghiên cứu Ngành tiêu chuẩn hóa viễn thông 13 (thuộc liên minh ITU). Đây là một nhóm làm việc dành riêng cho các mạng lưới tương lai và các công nghệ mới nổi. Nỗ lực hợp tác này được hỗ trợ bởi Viện nghiên cứu tiên tiến Thượng Hải (SARI), Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc và China Telecom. Trong số đó, SARI đã nghiên cứu lĩnh vực công nghệ truyền thông trong 20 năm và là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực mạng lưới lấy thông tin làm trọng tâm. Theo các chuyên gia, mạng viễn thông từ 4G, 5G đến 6G hiện nay, mỗi quá trình phát triển đều cần các tiêu chuẩn được thiết lập làm hướng dẫn và tài liệu tham khảo. Tuy nhiên, vẫn còn những khác biệt trong các lộ trình công nghệ vận hành cho 6G. Trong một bài báo học thuật được công bố vào tháng 3/2024, Giám đốc công nghệ của Bộ phận không dây tại Viện nghiên cứu di động Trung Quốc, Liu Guangyi, bày tỏ: “Các nhà khai thác ở châu Âu và Châu Mỹ - nơi triển khai 5G tương đối chậm, tỏ ra ít nhiệt tình hơn với sự phát triển của 6G. Ngược lại, các nhà khai thác ở khu vực Đông Á như China Mobile, Docomo của Nhật Bản và SKT của Hàn Quốc chủ động hơn.” Các tiêu chuẩn được đề xuất nhằm hỗ trợ các yêu cầu khác nhau của 6G, chẳng hạn như nhu cầu gửi nội dung an toàn, cập nhật dữ liệu và kiểm tra hiệu suất hoạt động của hệ thống. Chúng xác định các chức năng cho các dịch vụ nhập vai và AI. Ông Cui Kai cho biết các tính năng mới liên quan đến 6G đã được thêm vào hệ thống, chẳng hạn như khả năng tính toán nhanh chóng. Các tính năng này sẽ cải thiện việc phân bổ những nhiệm vụ và tự đánh giá, do đó hệ thống có thể thực hiện các thay đổi khi cần thiết. Theo trang web của SARI, bước tiến này sẽ giúp viện nghiên cứu trở nên nổi tiếng hơn nữa trên toàn thế giới về công trình nghiên cứu mạng lấy thông tin làm trung tâm. Nó cũng đặt nền tảng vững chắc để tạo ra các tiêu chuẩn sẽ được sử dụng trong công nghệ 6G trong tương lai./.